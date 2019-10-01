Спикер Рады, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что во время запланированного съезда партии будут решаться вопросы, связанные с выборами и изменением структуры руководства партии.

Если учесть, как проходил выбор премьер-министра и как проходит голосование законопроектов в ВР, за которые нардепы от "Слуги народа" голосуют не читая, то выборы главы партии пройдут на улице Банковой на 4-ом этаже в ОП. На съезде утвердят того, кого скажут. Потому, что каждый нардеп "Слуги народа" хорошо помнит слова Никиты Потураева, сказанные им в Трускавце:

- ... Вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка... Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский... Все вы – политически никто.

А "политическое никто" не может выбирать себе лидера. Они соглашаются с выбором, сделанным за них. Это их судьба.

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