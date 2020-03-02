Бондаренко влаштувала істерику через "секретну" базу США в Україні. Відео

Скандальна ексрегіоналка Олена Бондаренко влаштувала істерику в прямому ефірі українського ТБ, розповідаючи про секретні військові бази США в Очакові.

За її словами, на "закриту військову базу" не пускають навіть українських чиновників, говорила вона в ефірі телеканалу "НАШ".

"Хто з вас знає про будівництво закритої військовій базі в Очакові? Ніхто. А ви знаєте, що ця військова база у нас будується другий або третій рік поспіль. Вона будується виключно силами США, туди обмежений доступ державних чиновників України, на власній території. Оточення за кілометр, місцеве населення не має права навіть близько гуляти", – обурювалася вона.

Бондаренко проти військових баз США в Україні Ілюстрація

На думку Бондаренко, в Очакові створюється "опорний пункт" для нападу.

"З нами хто зібрався воювати? Що там робитимуть американські військові? Що вони зараз там роблять? І чому уряд не ставить ці питання?" – істерила вона.

Також скандальна екснардепка викрикувала з місця, що в Україні з часів президента Віктора Ющенка працюють американські бактеріологічні лабораторії.

"В Україні за гроші Міністерства оборони США за Ющенка побудовані 15 закритих бактеріологічних лабораторій, і вони працюють досі, і фінансуються вони Міністерством оборони іншої країни", – розповідала Бондаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2017 року будівельний батальйон армії США Seabees провів церемонію офіційного початку будівельних робіт зі створення операційного центру на військово-морській базі в Очакові.

Водночас у пресцентрі командування ВМС повідомили, що на базі центру Військово-морських сил України в Очакові розміщення флоту інших країн не передбачено.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!