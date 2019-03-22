Бойко і Медведчук в Москві: СБУ зв'язала візит з терактом у Харкові

Служба безпеки України в межах своєї компетенції в стислі терміни надасть правову оцінку візиту громадян України Юрія Бойка і Віктора Медведчука до одного з лідерів країни-агресора і їхнім заявам.

Про це йдеться в повідомленні СБУ в Facebook. Відзначається, що Служба безпеки "не виключає можливого опосередкованого зв'язку цієї події з попередженим СБУ в Харкові терористичним актом у метрополітені".

Як зазначив глава Служби безпеки України Василь Грицак: "наявні в СБ України матеріали свідчать, що спецслужби РФ будь-яким чином намагаються відвернути увагу громадськості від розкритих корупційних схем фінансування виборів в інтересах одного з кандидатів у президенти України, який влаштовував раніше і влаштовує зараз Кремль".

Василь Грицак

За його словами, для цього Росія відкрито, жертвуючи малим, щоб змусити СБУ - за термінологією спецслужб - "переключитися на негідний об'єкт", щоб сприяти приведенню до влади тих, хто влаштовує особисто Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер на зустрічі прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва з одним із засновників "Опозиційної платформи - За життя" Юрієм Бойком і його політичним соратником Віктором Медведчуком заявив, що готовий підписати з Україною прямі контракти на поставку газу за ціною приблизно на 25% менше діючої, при цьому в Кремлі виступають за консорціум (спільне управління) газотранспортної системи.

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