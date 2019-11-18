"Богдана перекосило!" Поляков розповів про скандал із округами в "Слузі народу"

Керівництво партії "Слуга народу" продавало округи в Чернігівській області на позачергових виборах до Верховної Ради у 2019 році.

Про це в інтерв'ю "НВ" розповів виключений із фракції "СН" народний депутат Антон Поляков.

"Співробітники служби безпеки Микитася (Максим Микитась – екснардеп, колишній директор "Укрбуду", САП веде проти нього справу за махінації з квартирами – Ред.) повідомили мені, що Микитась завіз Валерію Давиденку 1,5 млн доларів за програш мажоритарника "Слуги народу" в моєму 206 окрузі. Інші округи також були продані по області. Сум не знаю", – повідомив він.

Поляков зазначив, що про цю ситуацію він розповів главі Офісу президента Андрію Богдану.

"Після виборів у мене та інших мажоритарників з Чернігівської області відбулася з ним розмова на Банковій. На цій зустрічі також був Олександр Корнієнко і спікер Дмитро Разумков. Ми розповіли їм, що глава штабу "Слуги народу" Павло Халімон зливав нас і навіть протидіяв. Богдан відповів, що про все знає. І Халімон не матиме стосунку до керівних посад ні в партії, ні в парламенті. І додав, що ми молодці. Я йому повірив, а він пообіцяв, що все передасть президенту. Але водночас Халімона зробили заступником голови фракції і комітету", – згадував нардеп.

Андрій Богдан

Поляков підкреслив, що пізніше про продаж округів повідомив президенту Володимиру Зеленському. І, з огляду на його реакцію, про цю ситуацію він нічого не знав.

"У вересні обговорювалося питання партійного будівництва. Я підійшов до президента й тихо сказав: "Володимире Олександровичу, я не хочу, щоб на місцевих виборах повторилося те, що відбувалося на парламентських, коли продавалися округу і нас свої ж мочили". Президент був дуже здивований. Богдан стояв поруч і його перекосило. Я зрозумів, що Богдан нічого йому не розповідав або ж повідав свою версію", – акцентував депутат.

Поляков додав, що глава ОП приховував від Зеленського інформацію про вибори і "вів свою гру": "Нам говорив одне, а робив інше".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада на закритому засіданні фракції "Слуга народу" з її рядів виключили нардепа Антона Полякова.

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