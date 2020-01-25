Богдана назвали "смотрящим" за корупцією: опубліковано скандальний аудіозапис

Глава Офісу президента України Андрій Богдан є "смотрящим" за корупційною пірамідою в судовій системі.

Про це нібито розповів голова СБУ Іван Баканов в кабінеті ексглави ДБР Романа Труби. Запис розмови опублікована в телеграм-каналі "Трубу прорвало".

У бесіді нібито Баканов розповідав, що в Україні судова система працює таким чином, що вона потім всіх відпускає.

Андрій Богдан

"Тобто опери всіх ловили, подавали в суд: бандитів, злодіїв в законі, а суд просто за хабарі відпускав. Потім підключилися прокурори, сказали: що це за фігня, а де ми? Почали відпускати їх трохи раніше. Суд сказав: так не піде – вони домовилися. Потім поліція сказала: шановні, вибачте, тоді навіщо ми їх будемо взагалі ловити? Ми їх краще не будемо за гроші ловити. І вони домовилися вже втрьох. Потім адвокати сказали: ви знаєте, шановні, а де тоді наш заробіток ? Тому що ви багато порушуєте, коли неправильно виконуєте свої функції. І про ні почали вчотирьох грабувати як бандитів, так і чесних людей. Бо з'явилася корупційна зв'язка: адвокат, то хто розслідує, прокурор, суд", – говорив голос, схожий на главу СБУ.

Також "Баканов" зазначив, що до цієї злочинної ланцюжку приєднався глава ОП Богдан, як "смотрящий" від влади.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATE , раніше в опублікованих плівках прозвучало, що колишній глава ДБР Роман Труба нібито наказав главі Першого управління організації досудових розслідувань Олегу Корецькому зупинити внесення в ЄРДР справи, де фігурує голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!