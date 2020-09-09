Богдан заявив, що залишив Україну через "фізичну загрозу"

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що покинув Україну через фізичну загрозу.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що перетнув українсько-румунський кордон.

"У зв'язку з фізичною загрозою після першого інтерв'ю Гордону змушений перейти українсько-румунський кордон", – зазначив він.

Колишній глава ОП додав, що за його "пригодами" можна буде стежити в Telegram-каналі "Тесла Богдана". Там він опублікував також фото на кордоні.

Богдан заявив, що перетнув українсько-румунський кордон. Telegram "Тесла Богдана"

Facebook Андрія Богдана.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Андрій Богдан дав інтерв'ю Дмитру Гордону, в якому поділився своїми одкровеннями про те, що відбувається Офісі президента України.

Зокрема, він підтвердив інформацію про проведення і зриві спецоперації по виманювання "вагнеровцев" в Україні.

Також Богдан назвав найбільш професійним Кабінет міністрів України за прем'єрства Володимира Гройсмана.

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