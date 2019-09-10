Богдан у наручниках потролив журналістів через гучний відпочинок: фотофакт

Глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан відреагував на свою гучну поїздку на весілля юриста Андрія Довбенка в Сен-Тропе, показавши веселе фото з урочистості.

На знімку, який з'явився на сторінці в Facebook, аніматор в образі жандарма одягнув на політика наручники і приставив до голови пістолет (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"А ще в Сен-Тропе їздив Аваков, вивчав оперативну обстановку. І Баканов теж був", – потролив він журналістів, яким вдалося з'ясувати скандальні подробиці про відпочинок.

Богдан посміявся над журналістами через Сен-Тропе Facebook Андрія Богдана

Відзначимо, раніше з'ясувалося, хто ще був присутній на гучному весіллі.

Богдан у наручниках потролив журналістів через Сен-Тропе 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Богдан провів День Незалежності України у Франції на весіллі відомого українського юриста і блогера Андрія Довбенка.

Він виправдався, заявивши, що має право у вихідні дні відпочивати там, де вважає за потрібне.

Президент Володимир Зеленський в свою чергу заявив, що не схвалює поїздку Богдана.

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