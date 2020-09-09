Богдан – "слугам народу": якщо будете виконувати вказівки ідіотів, то вас скоро почнуть бити

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан закликав президента України Володимира Зеленського "прокинутися", а народних депутат від "Слуги народу" не виконувати вказівки "ідіотів" з його оточення.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "У гостях у Гордона" Богдан дав критичну оцінку оточенню президента. Він сказав, що не вважає Зеленського своїм другом, але і зараз проголосував би за нього.

На думку Богдана, у Зеленського є час, щоб "згладити" проблеми в Україні.

"Поки ще не пізно зробити зупинку. Прокиньтеся, будь ласка. Дуже вас прошу", – сказав Богдан.

Він також відмовився від критики моральних якостей Зеленського, назвавши його "гарним хлопцем".

"Я його вважав своїм другом. Зараз – ні. Але і зараз я б за нього проголосував. У нього є час. Я не хочу до цього мати взагалі жодного стосунку. Я на гарматний постріл туди не підійду. Але йому треба трохи прокинутися. Президент – це не спляча красуня. Це дуже складно. Це треба вникати, це треба розуміти і в кожному питанні треба розбиратися. Не можна "добре чи погано" міняти на "подобається або не подобається", – наголосив Богдан.

Крім того, він звернувся до депутатів зі "Слуги народу".

"Якщо ви і далі будете виконувати волю ідіотів, то вас скоро почнуть бити в ваших містах і тероризувати членів ваших сімей", – повідомив Богдан.

Він уточнив, що не має на увазі Зеленського, оскільки він є моральним авторитетом, а його оточення щось йому "вливає в вуха".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексглава Офісу президента Андрій Богдан найбільш професійним вважає Кабінет міністрів України за прем'єрства Володимира Гройсмана.

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