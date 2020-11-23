Богдан розповів, за що його звільнили з посади глави ОПУ

Ексглава Офісу президента України Андрій Богдан розповів про причини свого звільнення.

Як сказав він в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак, опублікованому на її каналі в YouTube, причиною стала взаємна втрата довіри. Крім того, за його словами, звільнення політика з даної посади хотіли багато людей (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У певній точці Володимир Олександрович (Зеленський, – ред.) вирішив, що він йде певним шляхом. Мені було не по дорозі", – сказав Богдан.

На питання журналістки, чим шлях Зеленського конкретно відрізнявся від його шляху, той відповів так: "Напевно, я намагався завжди прогнозувати, чим закінчиться той чи інший крок. Я намагався вимкнути емоції й бути більш прагматичним. Володимир Олександрович, на мій погляд, він більше емоційний, ніж прагматичний. Я не бачу планування ешелону своїх дій (з боку президента, – ред.)".

Богдан уточнив, що його відходу з команди Зеленського хотіли багато людей.

"У цієї дії було багато бенефіціарів. Я не приховую, мені теж некомфортно було там працювати. Для мене звільнення якоюсь мірою порятунок. Ти йдеш на держслужбу з якоюсь метою. Комусь цікава влада заради влади, хтось йде заробити грошей, хтось йде заробити славу. Для мене це була можливість побудувати щось нове, класне, зробити казку бувальщиною. Але коли я зрозумів, що цього вже не виходить, мене не чують, я не можу достукатися... " – уточнив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Богдан звернувся до російського президента Володимира Путіна. Він закликав його віддати Україні окуповані райони Донбасу.