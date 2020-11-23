Богдан розповів, за що його звільнили з посади глави ОПУ
Андрій Богдан був призначений главою Офісу президента України 21 травня 2019 року
Звільнений 11 лютого 2020 року
Його місце зайняв експомічник президента Зеленського Андрій Єрмак
Ексглава Офісу президента України Андрій Богдан розповів про причини свого звільнення.
Як сказав він в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак, опублікованому на її каналі в YouTube, причиною стала взаємна втрата довіри. Крім того, за його словами, звільнення політика з даної посади хотіли багато людей (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"У певній точці Володимир Олександрович (Зеленський, – ред.) вирішив, що він йде певним шляхом. Мені було не по дорозі", – сказав Богдан.
На питання журналістки, чим шлях Зеленського конкретно відрізнявся від його шляху, той відповів так: "Напевно, я намагався завжди прогнозувати, чим закінчиться той чи інший крок. Я намагався вимкнути емоції й бути більш прагматичним. Володимир Олександрович, на мій погляд, він більше емоційний, ніж прагматичний. Я не бачу планування ешелону своїх дій (з боку президента, – ред.)".
Богдан уточнив, що його відходу з команди Зеленського хотіли багато людей.
"У цієї дії було багато бенефіціарів. Я не приховую, мені теж некомфортно було там працювати. Для мене звільнення якоюсь мірою порятунок. Ти йдеш на держслужбу з якоюсь метою. Комусь цікава влада заради влади, хтось йде заробити грошей, хтось йде заробити славу. Для мене це була можливість побудувати щось нове, класне, зробити казку бувальщиною. Але коли я зрозумів, що цього вже не виходить, мене не чують, я не можу достукатися... " – уточнив він.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Богдан звернувся до російського президента Володимира Путіна. Він закликав його віддати Україні окуповані райони Донбасу.