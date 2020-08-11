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Богдан про підпал Tesla: розцінюю це як погрозу від влади

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Політика
3,7 т.
Богдан прокоментував підпал своєї Tesla

Богдан прокоментував підпал своєї Tesla.

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан уперше прокоментував підпал свого автомобіля Tesla. Він звинуватив у цьому владу.

Відповідне повідомлення він залишив на своїй сторінці в Facebook. Богдан пов'язав підпал свого авто з річницею звільнення з посади керівника ОП. За його словами, цей інцидент – лише черговий момент у низці кримінальних справ проти нього.

"Я розцінюю це як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм – рівно пів року відтоді, як я щасливим звільнився з посади керівника Офісу президента. Я розумію, що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте, дорогенькі, кризові історії – моя робота. Перекладаю – це ви зараз бахнули керасинчику у кастрік", – написав він.

Богдан уточнив, що, незважаючи на те, що Tesla згоріла вщент і ремонту не підлягає, він не бере цього інциденту близько до серця.

Богдан про підпал Tesla: розцінюю це як погрозу від влади

Богдан про підпал Tesla: розцінюю це як погрозу від влади Андрій Богдан / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Києві 11 серпня горів автомобіль Tesla, який належить колишньому керівникові Офісу президента України Андрієві Богдану.

  • Джерела OBOZREVATEL в правоохоронних органах розповіли, що машину Богдана підпалили. На дах Tesla поставили сумку з невідомим вмістом.

  • У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля колишнього керівника Офісу президента України Андрія Богдана.

  • Пізніше з'явилося відео моменту підпалу машини Богдана. Камера зафіксувала, як зловмисник підпалює її і тікає з місця злочину.

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