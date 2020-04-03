Богдан почав плести інтриги проти Зеленського: журналістка розкрила подробиці

Колишній глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан налаштовує частину народних депутатів від фракції "Слуга народу" проти президента.
Як заявила в ефірі телеканалу NewsOne журналістка "Страны" Світлана Крюкова, Богдан "плів інтриги" проти Зеленського під час голосування у Верховній Раді за закон про ринок землі (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).
Андрій Богдан і Володимир Зеленський
За її словами, в парламенті близько 20 "пробогданівських" нардепів, які саботують вказівки глави держави.
"Колишній глава Офісу президента, який називав президента своїм другом, тепер буде всіляко плювати в цей колодязь і розхитувати ситуацію", – зазначила Крюкова.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 лютого Зеленський звільнив Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.
Через три дні після своєї відставки, 14 лютого, Богдан опублікував на особистій сторінці в Facebook дивний пост – валентинку зі своїм зображенням і підписом: "Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути".
31 березня Верховна Рада підтримала в цілому запуск ринку землі в Україні. Закон прийняли після нагальною прохання Зеленського.
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