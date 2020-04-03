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3 квітня • оновлено в 17:59
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Богдан почав плести інтриги проти Зеленського: журналістка розкрила подробиці

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Колишній глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан налаштовує частину народних депутатів від фракції "Слуга народу" проти президента.

Як заявила в ефірі телеканалу NewsOne журналістка "Страны" Світлана Крюкова, Богдан "плів інтриги" проти Зеленського під час голосування у Верховній Раді за закон про ринок землі (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Андрій Богдан і Володимир Зеленський

Андрій Богдан і Володимир Зеленський

За її словами, в парламенті близько 20 "пробогданівських" нардепів, які саботують вказівки глави держави.

"Колишній глава Офісу президента, який називав президента своїм другом, тепер буде всіляко плювати в цей колодязь і розхитувати ситуацію", – зазначила Крюкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 лютого Зеленський звільнив Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.

  • Через три дні після своєї відставки, 14 лютого, Богдан опублікував на особистій сторінці в Facebook дивний пост – валентинку зі своїм зображенням і підписом: "Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути".

  • 31 березня Верховна Рада підтримала в цілому запуск ринку землі в Україні. Закон прийняли після нагальною прохання Зеленського.

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Тема
земельна реформа
Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Офіс президента
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . Богдан такой же ворюга - как и Ермак . . . только первый защищает интересы Бени, а второй - Путляры
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Мир Миру
Мир Миру
@ До чого тут інтриги Богдана до закону про землю? Невже комусь ще не зрозуміло, що корупція не подолана @, кошти виводяться @, зацікавленості "державотворців в сильній економіці немає @, земля продана під шумок карантину @, стратегічні підприємства готуються на продаж @, кредитний зашморг затягується @, інфраструктура країни в критичному стані @. В результаті, населення скорочується - і це ФАКТ. @@@@@
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1
1
Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. Бог дав Україні своє благословення, багатющу землю і надра, але громадяни у "міжсобойчикових" чварах свою мудрість про ...
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