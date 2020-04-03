Богдан почав плести інтриги проти Зеленського: журналістка розкрила подробиці

Колишній глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан налаштовує частину народних депутатів від фракції "Слуга народу" проти президента.

Як заявила в ефірі телеканалу NewsOne журналістка "Страны" Світлана Крюкова, Богдан "плів інтриги" проти Зеленського під час голосування у Верховній Раді за закон про ринок землі (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Андрій Богдан і Володимир Зеленський

За її словами, в парламенті близько 20 "пробогданівських" нардепів, які саботують вказівки глави держави.

"Колишній глава Офісу президента, який називав президента своїм другом, тепер буде всіляко плювати в цей колодязь і розхитувати ситуацію", – зазначила Крюкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 лютого Зеленський звільнив Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.

Через три дні після своєї відставки, 14 лютого, Богдан опублікував на особистій сторінці в Facebook дивний пост – валентинку зі своїм зображенням і підписом: "Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути".

31 березня Верховна Рада підтримала в цілому запуск ринку землі в Україні. Закон прийняли після нагальною прохання Зеленського.

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