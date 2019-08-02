Богдан не з'явився в ОПУ: що відомо

Глава Офісу президента України Андрій Богдан, заяву про звільнення за власним бажанням якого поширили раніше в ЗМІ, не прийшов на Банкову.
Про це "Українським Новинам" повідомили в його приймальні. "Його не було в Офісі", — сказав співробітник.
Водночас він уточнив, що Богдан у п'ятницю, 2 серпня, працює на виїзді.
Андрій Богдан
5 канал
Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 серпня в мережі з'явилася заява, в якій Богдан нібито попросив звільнити його з посади. В ОПУ цю інформацію спростували.
Заява Богдана
theБабель
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