Богдан не виїхав з України, це фейк, – джерело

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан перебуває в Україні.

Як повідомило OBOZREVATEL джерело в спецслужбах із посиланням на базу даних, державний кордон Богдан не перетинав.

"Це фейк", – зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, що 9 вересня Богдан написав у Facebook, що через фізичну загрозу після першого інтерв’ю Дмитрові Гордону він змушений перейти українсько-румунський кордон.

Користувачі соцмережі відразу помітили тролінг Богдана, адже в фіналі роману "Золоте теля" кордон із Румунією переходив аферист Остап Бендер.

Раніше OBOZREVATEL писав про головні заяви Богдана в інтерв'ю Гордону.

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