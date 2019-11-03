"Далі не треба розслідувати!" Горбатюк висунув гучні звинувачення Богдану через Майдан

Глава Офісу президента України Андрій Богдан нібито хотів припинити розслідування злочинів, скоєних під час Майдану, а також дій президента-втікача Віктора Януковича.

Таку заяву зробив ексначальник Управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк на каналі "Прямий" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За словами Горбатюка, він зустрівся з Богданом після зустрічі в ОП із Володимиром Зеленським. Туди глава Офісу з'явився до кінця бесіди. Як висловився Горбатюк, "все було добре, поки не прийшов Богдан".

Андрій Богдан Новое время

Співробітник ГПУ сказав присутнім, що справи вбивств правоохоронців не розслідувалися. На це Богдан заперечив, що це не так.

"Він [Богдан], не знаючи про суть, сказав: "Не розслідувалися справи, не розслідувалися щодо вбивств правоохоронців. Я ж вам казав, Володимире Олександровичу". А він [Зеленський] говорить сам: "Як же не розслідувалися, якщо мені тільки що доповіли, що є результати?".

"Значить, тоді вже не треба розслідувати. Все розслідувано – і вбивства протестувальників, і вбивства міліціонерів. Значить, все, далі не треба розслідувати", – процитував Горбатюк керівника ОП.

Колишній співробітник ГПУ зазначив, що до завершення розслідувань ще далеко. "І в першу чергу щодо організаторів і потрібні зміни в закон. І це саме питання президента щодо внесення змін до закону, який розблокує можливість застосування заочного судочинства", – переконував Богдана Горбатюк.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Андрій Богдан заявив, що його команда зробила неможливими хабарі від олігархів.

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