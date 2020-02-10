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11 лютого • оновлено в 03:38
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"Можливо все": Разумков висловився про відставку Богдана

3.9т
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Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував дані ЗМІ про можливу відставку глави Офісу президента Андрія Богдана.

Своєю думкою щодо ситуації він поділився в ефірі програми "Максимум" на каналі НАШ у понеділок, 10 лютого.

"Я не є прессекретарем Андрія Йосиповича Богдана. Я думаю, що краще запитати у нього. Сьогодні у мене не було можливості з ним поспілкуватися, не можу це коментувати", – зазначив Разумков.

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Разумков висловився про відставку Богдана

Разумков висловився про відставку Богдана

При цьому спікер не наважився спростувати дані про відставку Богдана.

"Я думаю, що в нашій державі, завдяки нашим людям, можливо все. Свого часу говорили, що Зеленський не може бути президентом. Однак усі бачать, хто саме сьогодні президент. Я, напевно, ніколи не міг подумати, що буду головою Верховної Ради України. Тому, можливо завжди все. Однак, якщо бути коректним, я думаю, що треба не думати, а запитати", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилася інформація про те, що Богдан подав заяву про звільнення з Офісу президента.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Дмитро Разумков Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Гоша Злой
Гоша Злой
попутного ветра талантливому буряту!)
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