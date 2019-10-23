Богдан без Зеленського провів переговори про ПриватБанк з "Великою сімкою": подробиці

Керівник Офісу президента Андрій Богдан і його заступники Андрій Смирнов і Юлія Ковалів провели зустріч з послами країн G7.

Переговори пройшли за дорученням президента України Володимира Зеленського, який з робочим візитом перебуває в Японії, уточнила його пресслужба.

"Співрозмовники обговорили пріоритети проведення економічних реформ, співпрацю з міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими організаціями та судову реформу в Україні", - сказано в повідомленні.

Особливу увагу акцентували на переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом, реформуванні банківського сектора і повернення коштів збанкрутілих банків.

"Ухваливши рішення про націоналізацію, держава вклала у ПриватБанк 155,3 млрд грн, що дозволило зберегти кошти українців. Ми вважаємо, що які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам", - наголошується в повідомленні.

Богдан без Зеленського провів переговори з G7 president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Японії Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером. Вони обговорили ситуацію на Донбасі.

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