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Блогер поставив Зеленського на місце: замість вас Порошенко займається зовнішньою політикою

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Блогер Роман Москаль влаштував в мережі суперечку з президентом України Володимиром Зеленським, поставивши йому за приклад роботу його попередника Петра Порошенка на зовнішньополітичній арені.

Суперечка між ними спалахнула у Twitter після коментаря Москаля про те, що Порошенко був присутній в Європарламенті під час ухвалення резолюції про звільнення Росією українських моряків. За його словами, насправді в цей момент там повинен був знаходитися чинний глава держави.

"Коли команда чинного президента України Зеленського некомпетентна в питаннях міжнародної політики або свідомо шкодить інтересам України на міжнародній арені, захищати її інтереси змушений минулий президент", – написав блогер.

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Порошенко і Зеленський

Порошенко і Зеленський

У свою чергу, Зеленський відповів на його пост хамським коментарем. "Та ти що, це ж треба", – фамільярно написав він.

Після цієї репліки Москаль зробив Зеленському зауваження через неповажну манеру спілкування з незнайомими людьми. "Ти" – культура так і пре з усіх щілин", – прокоментував він слова президента.

Блогер поставив Зеленського на місце: замість вас Порошенко займається зовнішньою політикою

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" Порошенка прибула в Страсбург, щоб боротися за звільнення в'язнів Кремля і нацгвардійця Віталія Марківа.

У четвер, 18 липня, новообраний Європейський парламент підтримав резолюцію України щодо політв'язнів Кремля, якою засуджуються дії країни-агресора Росії.

П'ятий президент України Петро Порошенко привітав схвалення новообраним складом Європейського парламенту резолюції щодо українських політичних в'язнів в Росії. Він зазначив, що Україну підтримали її справжні друзі.

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Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
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