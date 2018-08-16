Близько 350 американських видань виступили проти Трампа

Американські видання у редакційних матеріалах засудили напади президента Дональда Трампа на вільну пресу.У США майже 350 видань опублікували у четвер, 16 серпня, редакційні статті, в яких засудили напади президента США Дональда Трампа на ЗМІ. До акції закликала газета The Boston Globe.

"Заміна вільних медіа державним медіа завжди була першою справою для будь-якого корумпованого режиму", - йдеться у матеріалі Boston Globe під назвою "Журналісти не є ворогами". Посилаючись на опитування Ipsos, видання зазначило, що 48 відсотків прихильників Республіканської партії Трампа схвалюють думку, що "ЗМІ є ворогом американського народу".

До акції приєдналися як регіональні, так і впливові загальнонаціональні газети. Наприклад, The New York Times написала, що "наполягання на тому, що істини, які вам не подобаються, є фейковими новинами, є небезпечним для життєвої сили демократії". Видання Kansas City Star відзначило, що маркування преси як "ворога народу є дуже небезпечним". "Це те, як нацисти називали євреїв. Так критики Йосипа Сталіна були відзначені для покарання", - йдеться у матеріалі газети.

Разом з тим одне з найбільших видань США The Wall Street Journal відмовилося від участі в акції. Заступник редактора Джеймс Фріман заявив, що ініціатива The Boston Globe підриває незалежність політики редколегій окремих видань.

Дональд Трамп неодноразово звинувачував пресу у поширенні фейкових новин. На початку року він оголосив "переможців" вигаданого ним конкурсу на отримання "премій за фейкові новини". До його рейтингу увійшли журналісти The New York Times, ABC News, CNN та інших впливових американських видань. В минулому році Трамп заявив, що ці та інші видання є "ворогами американського народу".