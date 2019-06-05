Ближче до Путіна: партія Фукса і Хомутинніка знайшла собі нових союзників

Партія "Довіряй справам" мера Харкова Геннадія Адольфовича Кернеса і міського голови Одеси Геннадія Труханова знайшла собі союзників.
Як повідомляють джерела OBOZREVATEL, вона має намір об'єднатися з "Опозиційним блоком" Сергія Льовочкіна і Віктора Медведчука.
Нагадаємо, що "партію двох Ген" фінансують путінський олігарх Павло Фукс і народний депутат України від "Відродження" Віталій Хомутиннік. За даними інформаторів, обидві політичні сили вже обговорили перспективи співпраці та варіанти посилення слабких позицій. Зокрема узгоджені питання, пов'язані із мажоритарними округами.
Кернес і Труханов
З огляду на те, що Медведчук є кумом президента Росії Володимира Путіна, партія "Довіряй справам" отримає необхідні їй проросійські зв'язки. А участь у ній російського мільярдера Фукса лише посилить ці позиції.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше інформацію про те, що Фукс і Хомутиннік фінансують "Довіряй справам", підтвердив олігарх Ігор Коломойський.
До політсили одіозних мерів Харкова і Одеси повинні увійти 50 нардепів з чотирьох партій.
Відомо, що "Довіряй справам" буде орієнтована на електорат південних та східних областей України.
Нагадаємо, що путінський олігарх Фукс хоче стати тіньовим "наглядачем" свого рідного міста Харкова і визначається із кандидатурою губернатора області. Головним претендентом на цю посаду нібито є перший заступник мера Харкова Геннадія Кернеса — Ігор Терехов.
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