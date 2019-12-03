"Слуга народу" влипла в скандал: нардепка заробляла в Криму й отримала квартиру за 10 млн

Скандали в команді "Слуги народу" і президента Володимира Зеленського не вщухають. Цього разу йтиметься про незаконний кримський бізнес нардепки Ірини Борзової, яка аж до серпня 2019 року заробляла на окупованих територіях.

Водночас потрапляння Борзової до команди Зе аж ніяк не випадкове. Її чоловік, Сергій Борзов, всього за місяць до її перемоги на виборах став главою Управління справами президента Зеленського, а батько роками продюсував КВК-команди.

Що відомо про кумівство всередині "Слуги" і як там заробляють у окупованому Криму — у матеріалі OBOZREVATEL.

Бізнес у Криму й податки для Росії

Ірина Борзова — мільйонерка. Тільки офіційно за 2018 рік вона задекларувала понад 2 млн грн доходу від "підприємницької діяльності". Але це всього лише мала частина реального заробітку. Справжній бізнес записаний на її батька — Наума Барулю. Він відомий КВК-шник, один із продюсерів гумористичного шоу "Ліга Сміху".

Ірина з батьком на інавгурації Володимира Зеленського

Разом зі своєю донькою він володіє компанією "Профіль-Н", яка зареєстрована в кримському Судаку. Ця інформація прямо вказана в реєстрах. Водночас сама народна депутатка позбулася права власності підприємства лише в серпні 2019 року, точнісіньго після перемоги на позачергових парламентських виборах від "Слуги народу". Вона була обрана на мажоритарному окрузі №14 у Вінниці.

Ірина Борзова – одна із засновниць компанії Скриншот

Ірина Борзова – одна із засновниць компанії Скриншот

Виходить, що сімейство Борзовиха досі легально веде бізнес на території окупованого Криму і отримує з цього прибуток. А сама народна обраниця від партії влади завершила підприємницьку діяльність лише перед складанням офіційної присяги перед українським народом.

До речі, в реєстрах зазначено, що батько парламентарки веде бізнес і до цього часу. Так, на нього зареєстрована компанія "Амік Україна" в окупованому Судаку. Фірма займається "діяльністю концертних та театральних залів". Ще дві фірми – "Еліта" та "Профі" – спеціалізуються на ресторанному бізнесі й доставці їжі (також у Судаку).

Наум Баруля досі володіє фірмою Скриншот

Наум Баруля досі володіє фірмою Скриншот

Щоправда, подвійні стандарти в оточенні Зеленського помітні не тільки тут. З одного боку, президент публічно визнає Росію країною-агресором, з іншого — члени його команди роками ведуть там незаконний бізнес і платять податки окупаціній владі.

Квартира за 10 мільйонів

Ще одна темна пляма на біографії родини Борзових — квартира чоловіка Ірини, Сергія. Колишній учасник КВК (очолював команду "Вінницькі перці") досить несподівано отримав велику посаду в Державному управлінні справами президента.

У червні 2014 року Сергій Борзов указом президента Петра Порошенка став заступником ДУС. Це орган, який забезпечує матеріально-технічну роботу Адміністрації президента, Верховної Ради і органів влади. Колосальна машина з десятком резиденцій, відомчих об'єктів і так далі.

Сергій та Ірина Борзові

У липні 2015 року тодішній глава ДУС Сергій Березенко став народним депутатом, тому Борзов майже рік працював де-факто в.о голови Управління. Після перемоги на виборах Володимира Зеленського в 2019 році, це не завадило Борзову переобратися на посаду керівника відомства.

Справжнім же скандалом в роботі Борзова стала приватизація елітного житла на Печерську. Фактично, через рік роботи Сергій Борзов безкоштовно отримав державну 187-метрову квартиру на бульварі Лесі Українки. Житло перед цим забрали у Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв.

Інформація про справу ukr.aw

Потім Борзов прописав туди дружину, дітей і своїх батьків, оформив помешкання як службове. Далі просто вивів його із реєстру і приватизував. Характерно, що квадратний метр квартири коштує 2-2,5 тисячі доларів. Загальна вартість такої оселі може досягати 10 млн гривень. Вся інформація про це є в його декларації.

Інформація про квартиру в декларації

За вказаним фактом у 2016 році було порушено кримінальну справу. Її розслідувало Національне антикорупційне бюро (НАБУ). У матеріалах провадження прописана і вся можлива схема: помешкання виводять з переліку службових, отримують ордер, безкоштовно приватизують з символічною доплатою.

І це при тому, що офіційно сім'я Борзова досить забезпечена. Подружжя володіє житловим будинком у Вінницькій області, трьома квартирами в самому місті, дачею, торговими контейнерами, земельною ділянкою та приміщеннями. Їздить Сергій Борзов на Toyota Rav 4 2014 року, а Ірина — на BMW 520 2016 року.

Описана афера в родині Борзових – ще один приклад подвійних стандартів у команді "Слуги народу" та Офісу президента Зеленського. З одного боку, "нові" обличчя декларують правильні підходи, з іншого — вводять до партії та на місця топчиновників осіб із заплямованою репутацією.

Адже, по суті, сім'я народної депутатки й глави ДУС заробила гроші як на країні-агресорі, так і на власній державі. Причому обидва рази незаконно. Чи довго триватиме свавілля — ще одне питання в скарбничку претензій до Володимира Зеленського.

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