ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Бився за Іловайськ: Полторак оцінив гучне призначення Зеленського

8.4тЧитати матеріал російською

Міністр оборони Степан Полторак позитивно оцінив призначення генерала Руслана Хомчака на посаду начальника Генерального штабу ЗСУ.

Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 21 травня, звільнивши Віктора Муженка. Полторак вважає, що Хомчак досить досвідчений військовий для такого поста, передає "Інтерфакс-Україна".

"Генерал Хомчак – досвідчений генерал, досвідчений офіцер. Він учора був призначений і завтра вранці він буде представлений Генеральному штабу і Збройним силам", – сказав міністр.

Новини
Полторак пішов на компроміс після зустрічі із Зеленським

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хомчак є генерал-лейтенантом із 2013 року, з 2016-го був заступником командувача Сухопутних військ України. Він брав участь в АТО – обіймав посаду командувача сектору "Б", який брав участь у боях за Іловайськ.

Нагороджений Орденом "За заслуги" III ступеня, медаллю "Захиснику Вітчизни", відмінністю "Ветеран військової служби", відмінністю міністерства оборони України "Доблесть і честь" та ін.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Степан ПолторакВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Генеральний штаб ЗСУ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
16
9
Смішно
10
Цікаво
6
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
"Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они" (с) В.В. Путин
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Перепил Недо
Перепил Недо
"Генерал Хомчак - опытный генерал, опытный офицер. Он вчера был назначен и завтра утром он будет представлен Генеральному штабу и Вооруженным силам",а послезавтра отправится под суд за гениальное руководство под Иловайском.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Перепил Недо, вряд ли.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки