Бився за Іловайськ: Полторак оцінив гучне призначення Зеленського

Міністр оборони Степан Полторак позитивно оцінив призначення генерала Руслана Хомчака на посаду начальника Генерального штабу ЗСУ.

Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав 21 травня, звільнивши Віктора Муженка. Полторак вважає, що Хомчак досить досвідчений військовий для такого поста, передає "Інтерфакс-Україна".

"Генерал Хомчак – досвідчений генерал, досвідчений офіцер. Він учора був призначений і завтра вранці він буде представлений Генеральному штабу і Збройним силам", – сказав міністр.

Новини Полторак пішов на компроміс після зустрічі із Зеленським

Руслан Хомчак РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хомчак є генерал-лейтенантом із 2013 року, з 2016-го був заступником командувача Сухопутних військ України. Він брав участь в АТО – обіймав посаду командувача сектору "Б", який брав участь у боях за Іловайськ.

Нагороджений Орденом "За заслуги" III ступеня, медаллю "Захиснику Вітчизни", відмінністю "Ветеран військової служби", відмінністю міністерства оборони України "Доблесть і честь" та ін.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!