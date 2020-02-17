Бірюков назвав українських військових виродками та пояснив це

Ексрадник президента України, волонтер Юрій Бірюков заявив, що не мав на меті образити Збройні сили України, коли в своєму пості на Facebook вжив фразу: "виродки зі складу ЗСУ".

За його словами, пост був реакцією на ініціативу президента України про спільне патрулювання непідконтрольної ділянки російсько-українського кордону. Про це волонтер сказав OBOZREVATEL.

"Мене позбавили права на особисту думку? Я не держслужбовець, не службовець, не депутат і т. ін. Верховний головнокомандувач, який прийшов до влади, зокрема завдяки голосуванню військовослужбовців, сказав, що він, у принципі, не проти спільного патрулювання ЗСУ, ОБСЄ та представників "ДНР" і "ЛНР". Пост був пов'язаний саме з цим, а не з тим, що я ненавиджу Збройні сили України", – підкреслив він.

Юрій Бірюков

У цьому контексті Бірюков нагадав, що за роки війни на Донбасі "у нас загинули тисячі військовослужбовців. І тепер верховний головнокомандувач пропонує влаштовувати спільне патрулювання". З цієї причини волонтер озвучив "щире побажання", щоб воїни, які голосували на президентських виборах за Володимира Зеленського, "довічно потрапляли в наряди патрулювання з сепарами й ОБСЄ".

Водночас волонтер зауважив: "За п'ять із половиною років я показав, наскільки я поважаю Збройні сили України".

Нагадаємо, 16 лютого Юрій Бірюков опублікував у своєму Facebook пост, в якому прокоментував ініціативу президента України про патрулювання кордону. Зокрема, там була фраза, що викликала резонанс у мережі: "Хочеться побажати кожному виродку зі складу ЗСУ, який минулого року навесні проголосував за Зеленського, довічно бути в спільному патрулюванні з сепарами".

Пост Юрія Бірюкова в Facebook

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський під час Українського ланчу на Мюнхенській конференції заявив про те, що Україна заради проведення місцевих виборів на Донбасі згодна на спільний контроль кордону з представниками ОРДЛО. "Там будуть українці, представники окупованих територій і ОБСЄ", – пояснив він.

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