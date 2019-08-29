Новий Кабмін України: хто прем'єр і всі можливі міністри

Верховна Рада України затвердила на посаді прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Також озвучені можливі члени Кабінету Міністрів України.

OBOZREVATEL зібрав повний список і біографії анонсованих політиків.

Олексій Гончарук – прем'єр

Олексій Гончарук Колаж

Новому прем'єр-міністру 35 років. Закінчив середню школу в м. Городня Чернігівської області. З 2001 по 2006 рік навчався в Інституті права ім. князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії Управління Персоналом, отримавши кваліфікацію магістра права. Закінчив Національну академію державного управління при президенті України. Після закінчення університету працював молодшим юристом ТОВ "Городнянський завод продтоварів".

З 2005 по 2008 рік працював у інвестиційній компанії PRIOR-Invest (м. Київ). Спочатку юристом, а з другої половини 2006 року очолював юридичний відділ цієї компанії.

З 2008 року – арбітражний керуючий, засновник і керуючий партнер Юридичної фірми "Constructive Lawyers", що спеціалізується на наданні юридичних послуг у сфері інвестування та фінансування будівництва нерухомості. Також Олексій Гончарук є випускником Aspen Institute Kyiv.

Олексій Гончарук Facebook

З 2009 року – голова Всеукраїнської громадської організації "Асоціація допомоги постраждалим інвесторам".

Заступник генерального директора ТОВ "Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія". Голова третейського суду при ВГО "Союз інвесторів України".

З вересня 2015-го по 2019 рік – очолював Офіс ефективного регулювання (BRDO).

Олексія Гончарука до Офісу президента привів чинний глава ОП Андрій Богдан, який познайомився з ним через давнього друга, засновника Monobank Дмитра Дубілета, внаслідок чого 34-річний реформатор отримав посаду в адміністрації Володимира Зеленського.

Після приходу на Банкову Олексій Гончарук одразу ж увійшов до близького кола президента України. Варто зазначити, заступник голови ОП часто супроводжував першу особу протягом поїздок як всередині країни, так і поза її межами. Він активно допомагав Зеленському під час поїздок до Миколаївської, Львівської, Харківської, Івано-Франківської та інших областей. Супроводжував президента у поїздці до Туреччини і під час зустрічі зі Світовим банком.

Така довіра обумовлена як добрі відносини Гончарука з іноземними партнерами (Офіс ефективного управління фінансується на гроші Європейського Союзу), так і особистими якостями заступника голови. З чуток з ОП, в управлінця склалися непогані відносини з Андрієм Богданом, який багато в чому і "просунув" людину не з великої політики на посаду глави уряду.

Гончарук із президентом Світового банку Девідом Мольпасом

Разом із Володимиром Зеленським

Також він має за плечима і досвід політичної діяльності, але безуспішної. У 2014-му – на виборах до Верховної Ради – кандидат у народні депутати від партії Сила людей, №1 у виборчому списку. Працював позаштатним радником міністра екології та природних ресурсів.

Зазначимо, Олексій Гончарук був не єдиним кандидатом на посаду глави українського Кабміну. Раніше ЗМІ та політики називали щонайменше кілька прізвищ ймовірних наступників Володимира Гройсмана.

Йшлося про заступника виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислава Рашкована, секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Данилюка, главу Наглядової ради "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса, главу правління "Нафтогазу України" Андрія Коболєва і виконавчого директора цієї компанії Юрія Вітренка.

Новий Кабмін – всі можливі прізвища

Міністр Кабінету міністрів – Дмитро Дубілет

Міністерство внутрішніх справ – Арсен Аваков

Народився 2 січня 1964 року. З 27 лютого 2014 року обіймав цю саму посаду. Представник минулого уряду.

Міністерство фінансів – Оксана Маркарова

Народилася у 1970 році. Була членом команди колишнього міністра фінансів України Наталії Яресько. Також представниця минулого Кабміну під керівництвом Володимира Гройсмана.

Міністерство закордонних справ – Вадим Пристайко

Народився 20 лютого 1970 року. Заступник Глави Офісу Президента України Володимира Зеленського з 22 травня 2019 року, відповідає за зовнішньополітичні питання. Член РНБО (з 31 травня 2019).

Міністерство освіти – Анна Новосад

Народилася 28 липня 1990 року. У Міносвіти працює з 2014 року. З березня по листопад 2014 року обіймала посаду радника міністра. З грудня 2017 року – генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості – В'ячеслав Стешенко

Народився 30 жовтня 1969 року. Співвласник заправок KLO.

Міністерство охорони здоров'я – Зоряна Скалецька

Міністерство інфраструктури – Владислав Криклій

Народився 23 листопада 1986 року. Керує Головним сервісним центром МВС України з листопада 2015 року, обраний народним депутатом від партії Слуга народу (№12 у списку).

Міністерство ЖКГ – Альона Бабак

Народилася 27 вересня 1969 року. Член парламентської фракції "Об'єднання Самопоміч". Директор ТОВ "Інститут місцевого розвитку".

Міністерство культури, молоді і спорту – Володимир Бородянський

Народився 15 січня 1974 року. Генеральний директор телеканалу СТБ, керівник групи StarLightMedia. З 29 липня 2019 року Бородянський став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

Міністерство з цифрових технологій – Михайло Федоров

Народився 21 січня 1991 року. У 2012 році був "студентським мером" Запоріжжя. У травні 2013 року заснував власну Діджитал-агентство SMMSTUDIO.

Міністерство економіки – Тимофій Милованов

Народився 15 березня 1975 року. На даний момент є почесним президентом Київської школи економіки (KSE) та членом Ради Нацбанку України.

Міністерство оборони – Андрій Загороднюк

Екс-керівник проектного офісу реформ Міноборони. Був призначений радником Володимира Зеленського.

Міністерство соціальної політики – Юлія Соколовська

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