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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Більше нікому не винна": Савченко спалила агітки після поразки на виборах

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Народний депутат (позафракційний) Надія Савченко, яка розгромно програла на виборах, публічно попрощалася з місцем у Верховній Раді, показавши, як спалює агітаційні листівки.

Своє звернення до українців опублікувала вона в Facebook.

"Я нарешті вільна. Народ звільнив мене від усіх моїх обов'язків і моєї совісті перед ним. Тепер я більше нікому нічого не винна і це прекрасне почуття. Я в житті звільнялася від пут не раз, але цього разу це відчуття неймовірне! Не знаю, чи зрозуміє мене хоч хтось", – написала політик.

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Надія Савченко

Надія Савченко

Facebook Надії Савченко

Вона побажала українцям удачі у всіх починаннях. "Бажаю звільнення, власного вибору і свого шляху кожному, і коли прийде час розплати, нести відповідальність за ухвалене рішення", – підсумувала нардеп.

Надія Савченко

Надія Савченко

Ракурс

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцем по мажоритарному округу №51 на Донеччині, за яким балотувалася Савченко, став глава громадської організації "Ніхто крім нас" Олександр Ковальов.

Він зізнався, що в 2014 році допомагав "Беркуту" виїхати з Києва після Революції Гідності.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ну и сама бы прыгнула в костер! Вот это была бы новость!
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