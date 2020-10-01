Білорусь офіційно звинуватила Україну в "недружньому кроці"
Білоруські дипломати назвали заяви Верховної Ради України, Офісу Президента України, Міністра закордонних справ України та інших перших осіб держави щодо ситуації в Білорусі "недружніми жестами" і "спробами втручання" у внутрішні справи їхньої країни.
Про це йдеться в заяві посольства Білорусі в Україні за підсумками зустрічі 1 жовтня у Другому територіальному Департаменті МЗС України. Дипломати сказали, що Білорусь "завжди була і залишається прихильною добросусідству і ніколи не допускала і не допустить втручання у внутрішньополітичні процеси України, не ставила під сумнів суверенне право українського народу самостійно визначати шлях свого розвитку".
"Ця позиція є для Республіки Білорусь принциповою і неодноразово підтверджувалася в критичні для України періоди", – йдеться в повідомленні.
У посольстві Білорусі поскаржилися на "публічні рекомендації та поради українських офіційних осіб, політиків і депутатів" щодо організації внутрішньополітичного життя в Білорусі і оцінки "взаємодії Республіки Білорусь з інтеграційними об'єднаннями". Там назвали їх некоректними, такими, що не відповідають духу добросусідства й розцінили як "спробу втручання у внутрішні справи Республіки Білорусь, здійснення впливу на вибір білоруського народу".
"Заяви Верховної Ради України, Офісу Президента України, Міністра закордонних справ України, а також численні публічні висловлювання керівництва України і низки українських офіційних осіб високого рангу про внутрішньополітичну ситуацію в Республіці Білорусь, легітимність президента Республіки Білорусь, обстановку на білорусько-українському Державному кордоні, заклики до проведення нових виборів президента Республіки Білорусь, обговорення питання про застосування до Республіки Білорусь санкцій за надуманими підставами розглядаються як надзвичайно недружні жести з боку України, які не сприяють збереженню довіри в українсько-білоруських відносинах, і спроба втручання у внутрішні справи Республіки Білорусь", – сказано в звіті посольства РБ про зустріч в МЗС України.
Білоруські дипломати також заявили про часті заклики "окремих політиків і громадських діячів" до згортання економічного співробітництва України з Білоруссю.
"Торгово-економічна взаємодія завжди було головним пріоритетом українсько-білоруських відносин і основним напрямком в роботі Посольства. У разі реалізації цих безвідповідальних закликів, постраждають трудові колективи білоруських підприємств, а також тих підприємств України, які постачають до Білорусі в рамках тісної виробничої кооперації широке коло українських товарів", – вважають в посольстві РБ.
"Посольством підкреслена неприпустимість заохочення і схвалення з України дій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в Білорусі, і руйнувань конструктивного формату українсько-білоруських відносин. Заявлено, що Білорусь самостійно впорається з непростою ситуацією, в якій опинилося останнім часом білоруське суспільство. Посольство розраховує на об'єктивну, зважену, відповідну духу добросусідства і засновану на принципах взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи один одного позицію України ", – резюмували дипломати.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
"Інавгурація" Лукашенко 23 вересня пройшла без оголошення і телетрансляції, що передбачено білоруськими законами. Дата церемонії до останнього трималася в таємниці, про неї не знали навіть члени білоруського уряду.
У Мінську перекрили центральні вулиці, скувавши столицю Білорусі пробками.
Білоруські опозиціонери засудили таємну "інавгурацію" Лукашенка і вийшли на масові протести по всій країні.
Не обійшлося й без силових методів розгону, водометів і поранених активістів. Сотні людей були затримані.
США, Канада, Україна і низка країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенко є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифіковані.
Крім того, в ЄС заявили, що змушені переглянути відносини з офіційним Мінськом, оскільки дії Лукашенко не спрямованими на розв'язання кризи в Білорусі.
Більшість країн світу не визнала легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
29 вересня Велика Британія і Канада ввели персональні санкції проти незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка і його сина Віктора.
30 вересня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що після завершення терміну повноважень президента, Україна планує називати Олександра Лукашенка просто на ім'я і прізвище, не вказуючи посади.