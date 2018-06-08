"Білий і пухнастий": російський політик назвав страхи Путіна

Час проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії є зручним моментом для вирішення проблем на Донбасі.

Президент РФ Володимир Путін може побоятися продовжувати наступ через можливі санкції. Про це в своєму блозі на OBOZREVATEL написав російський підприємець і політик Костянтин Боровий.

"Я б підтримав якусь активність уряду України щодо звільнення Донбасу. Мабуть, більшість людей України цього хотіли б, тому що стан війни завдає шкоди і економіці, і політичній системі країни. І цей абсцес потрібно якимось чином ліквідувати. Цього дуже боїться Путін", - написав він.

За словами Борового, незважаючи на те, що у західних кордонів зосереджена велика кількість російських військ, Путіна "стримує бажання виглядати таким білим і пухнастим".

"Зараз для нього головна проблема - це проблема зв'язку або ослаблення санкцій. В разі, якщо проявиться військова агресивність Росії, цим планам прийде кінець", - підвів підсумки Костянтин Боровий.