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27 вересня • оновлено в 19:30
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Білий дім публічно осоромився через дзвінок Трампа Зеленському

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Білий дім випадково відправив демократам службовий документ із тезами про дзвінок президента США Дональда Трампа президенту України Володимиру Зеленському.

Як пише Guardian, незабаром після виходу скандальної стенограми, адміністрація надіслала листа, як говорити про скандал, у Дім демократів.

Тези з листа спонукали політичних союзників Трампа стверджувати, що у розмові не було прямої мови про послугу за послугу.

Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський

колаж

Потім Білий дім спробував відкликати свого електронного листа. Однак було вже пізно, і незабаром після того, як була допущена помилка, скріншоти тез поширилися у соціальних мережах.

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На лист відреагував сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс: "Білий дім направив нам свої тези щодо дзвінка президента Трампа в Україну. З якоїсь дивної причини вони забули згадати, що Трамп сказав: "Хотів би я, щоб ви надали нам послугу "після того, як Зеленський заговорив про військову допомогу".

Білий дім публічно осоромився через дзвінок Трампа Зеленському
Білий дім публічно осоромився через дзвінок Трампа Зеленському

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що не давав дозволу Трампу на оприлюднення тексту їхньої телефонної розмови і думав, що Білий дім опублікує тільки "свою частину".

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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70rus xxx
70rus xxx
Б.Дом оконфузился,а оправдываеться ЗЕля.
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Слово "случайно " здесь весьма сомнительно,а вот"кто-то специально",скорее всего,гораздо ближе к истине.
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