Білий дім публічно осоромився через дзвінок Трампа Зеленському

Білий дім випадково відправив демократам службовий документ із тезами про дзвінок президента США Дональда Трампа президенту України Володимиру Зеленському.

Як пише Guardian, незабаром після виходу скандальної стенограми, адміністрація надіслала листа, як говорити про скандал, у Дім демократів.

Тези з листа спонукали політичних союзників Трампа стверджувати, що у розмові не було прямої мови про послугу за послугу.

Трамп і Зеленський колаж

Потім Білий дім спробував відкликати свого електронного листа. Однак було вже пізно, і незабаром після того, як була допущена помилка, скріншоти тез поширилися у соціальних мережах.

Новини У США опублікували стенограму розмови Трампа із Зеленським

На лист відреагував сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс: "Білий дім направив нам свої тези щодо дзвінка президента Трампа в Україну. З якоїсь дивної причини вони забули згадати, що Трамп сказав: "Хотів би я, щоб ви надали нам послугу "після того, як Зеленський заговорив про військову допомогу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що не давав дозволу Трампу на оприлюднення тексту їхньої телефонної розмови і думав, що Білий дім опублікує тільки "свою частину".

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