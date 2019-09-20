"Бідося": "слуга народу" втомився і осоромився в Раді

Депутат від пропрезидентської партії "Слуга народу" Олексій Устенко приліг відпочити пі час засідання Верховної Ради.

Кадр опублікував на своїй сторінці у Facebook фотограф Ян Доброносов. Українці в мережі бурхливо відреагували на "сплячого" "слугу народу".

"Втомився", – прокоментував фото сам фотограф.

"А що ви думали, легко бути нардепом", "Якщо такий слабенький, треба було сидіти вдома і не йти в депутати", "Переробив, важка робота", "Ні, ну а що? Молодий, зелений – йому ще по дискотеках бігати, а він на комітетах всю ніч", "Бідося, може, молоко видавати за погані умови праці", коментують у мережі.

Олексій Устенко є сином Олега Устенка – позаштатного радника (з економічних питань) президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава ОП Андрій Богдан заявив, що в "Слузі народу" є психічно хворі люди.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!