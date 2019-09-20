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20 вересня • оновлено в 11:28
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"Бідося": "слуга народу" втомився і осоромився в Раді

7.5т Читати матеріал російською

Депутат від пропрезидентської партії "Слуга народу" Олексій Устенко приліг відпочити пі час засідання Верховної Ради.

Кадр опублікував на своїй сторінці у Facebook фотограф Ян Доброносов. Українці в мережі бурхливо відреагували на "сплячого" "слугу народу".

"Втомився", – прокоментував фото сам фотограф.

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"Бідося": "слуга народу" втомився і осоромився в Раді

"А що ви думали, легко бути нардепом", "Якщо такий слабенький, треба було сидіти вдома і не йти в депутати", "Переробив, важка робота", "Ні, ну а що? Молодий, зелений – йому ще по дискотеках бігати, а він на комітетах всю ніч", "Бідося, може, молоко видавати за погані умови праці", коментують у мережі.

Олексій Устенко є сином Олега Устенка – позаштатного радника (з економічних питань) президента України Володимира Зеленського.

"Бідося": "слуга народу" втомився і осоромився в Раді
"Бідося": "слуга народу" втомився і осоромився в Раді
"Бідося": "слуга народу" втомився і осоромився в Раді
"Бідося": "слуга народу" втомився і осоромився в Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава ОП Андрій Богдан заявив, що в "Слузі народу" є психічно хворі люди.

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Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Nemo Александр
Nemo Александр
Голодный обморок. Недоедает, бедняга. Зарплата маленькая.
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