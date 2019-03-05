"Бидляк Зеленський": Фаріон продовжила скандал із Гордоном

Член політичної сили "Свобода" Ірина Фаріон відповіла на звинувачення журналіста Дмитра Гордона, який назвав її агентом ФСБ.

Також вона виступила проти кандидата у президенти Володимира Зеленського, назвавши його виборців дебілами. Гнівний пост Фаріон оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

"Панове! Що я помітила. Там, кажуть, один га*дон в штани наклав від страху... Та кому ти потрібне, нещастя... Так от, панове. Всі найбрудніші коменти йдуть передусім від бидляка Зеленського. Як розкішно, що ми їх так просто і легко ідентифікували. Рівень підтримки цього блазня — це коефіцієнт дебілів у країні. Отже, на виборах ми отримаємо їхній перепис. І це прекрасно. Борітеся — поборете!" — написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше члени політичної сили "Свобода" Ірина Фаріон та Ігор Степура побажали смерті журналісту Дмитру Гордону.

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