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"Бидляк Зеленський": Фаріон продовжила скандал із Гордоном

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Член політичної сили "Свобода" Ірина Фаріон відповіла на звинувачення журналіста Дмитра Гордона, який назвав її агентом ФСБ.

Також вона виступила проти кандидата у президенти Володимира Зеленського, назвавши його виборців дебілами. Гнівний пост Фаріон оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

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"Панове! Що я помітила. Там, кажуть, один га*дон в штани наклав від страху... Та кому ти потрібне, нещастя... Так от, панове. Всі найбрудніші коменти йдуть передусім від бидляка Зеленського. Як розкішно, що ми їх так просто і легко ідентифікували. Рівень підтримки цього блазня — це коефіцієнт дебілів у країні. Отже, на виборах ми отримаємо їхній перепис. І це прекрасно. Борітеся — поборете!" — написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше члени політичної сили "Свобода" Ірина Фаріон та Ігор Степура побажали смерті журналісту Дмитру Гордону.

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Особи
Дмитро ГордонІрина Фаріон
Місце
Україна
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Вьюникова Наталия
Вьюникова Наталия
Уберите эту д....ку из интернета, пусть страну не позорит.Таким место в дурке.
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Wertyu Nataliya
Wertyu Nataliya
Мадам Фаріон, куди це ви з'їхали? От не згідна я з вашими поглядами зовсім, але з великим задоволенням слухала вашу, трішки не таку, як моя, українську мову! Розчарована...
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Коломойский Павел
Коломойский Павел
Фарионша вообще еб...лась у нее раньше крышу рвало а теперь када суки повылетали с рады рвет ещё больше.Да и по поводу дебилизации если будут такие как эта сука то оно так и будет. Правильно пишет один пришли Ган...ны и стало ещё хуже у людей,а у них состояния в 100 раз увеличивается и карманы трещат воруют суки в наглую и не чего не боятся что в Киеве что на местах,а выиграть тендер на Прозоро невозможно везде откаты и кумовья. Вобщем гнать их всех надо Юльку и всю эту Пиз...ту,а голосовать за ЗЕЛЮ а не за Дебилов из свободы.
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