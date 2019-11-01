"Безсмертні та з безлімітом?" Цимбалюк розгромив ОБСЄ через терористів

Український журналіст Роман Цимбалюк обурився через те, що ОБСЄ не порушує питання про те, звідки у терористів "Л/ДНР" зброя і як вони постійно поповнюють її запаси.
У своєму блозі на YouTube він із сарказмом зазначив, що міжнародна авторитетна організація, ймовірно, сприймає українську трагедію, як гру (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Роман Цимбалюк
"Я весь час ставлю питання і місії ОБСЄ в тому числі: невже нікому не цікаво, звідки у людей, які воюють проти України, береться зброя і боєприпаси? Це що, Call of Duty, тільки крекнута версія, коли люди стають безсмертними, у них повний безліміт?!" – звернувся Цимбалюк до ОБСЄ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, спілкуючись із журналістами у Маріуполі, заявив, що українська сторона 29 жовтня почала відведення військ у населеному пункті Золоте на Донбасі.
Однак у штабі ООС спочатку спростували слова Пристайка про початок розведення військ у Золотому на Донбасі, повідомивши про нові порушення режиму припинення вогню з боку терористів.
Пізніше штаб ООС все ж опублікував офіційне підтвердження початку відведення військ поблизу Золотого. Також з'явилося уточнення про те, що обстріл, про який повідомлялося напередодні, нібито відбувся не в зоні розведення сил і засобів.
Українців збентежила така зміна риторики штабу ООС і вони влаштували бурхливу дискусію у мережі.
На неї відреагували у штабі ООС, уточнивши, що один з обстрілів був зафіксований силами ООС, але не знайшов відображення у зведеннях ОБСЄ. Що стосується другого порушення режиму тиші терористами, то воно нібито відбулося за межами ділянки розведення військ.
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