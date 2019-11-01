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1 листопада • оновлено в 17:33
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"Безсмертні та з безлімітом?" Цимбалюк розгромив ОБСЄ через терористів

1.4т Читати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк обурився через те, що ОБСЄ не порушує питання про те, звідки у терористів "Л/ДНР" зброя і як вони постійно поповнюють її запаси.

У своєму блозі на YouTube він із сарказмом зазначив, що міжнародна авторитетна організація, ймовірно, сприймає українську трагедію, як гру (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

"Я весь час ставлю питання і місії ОБСЄ в тому числі: невже нікому не цікаво, звідки у людей, які воюють проти України, береться зброя і боєприпаси? Це що, Call of Duty, тільки крекнута версія, коли люди стають безсмертними, у них повний безліміт?!" – звернувся Цимбалюк до ОБСЄ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" ОБСЄ
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Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Оружие Ополчению поставляют ВСУшники. Это все знают, кроме забавного ушастика...
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hunt andres
hunt andres
Меня интересует вопрос: доколе российские власти будут терпеть нахождение этого ушастого шныря в столице?
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