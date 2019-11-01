"Безсмертні та з безлімітом?" Цимбалюк розгромив ОБСЄ через терористів

Український журналіст Роман Цимбалюк обурився через те, що ОБСЄ не порушує питання про те, звідки у терористів "Л/ДНР" зброя і як вони постійно поповнюють її запаси.

У своєму блозі на YouTube він із сарказмом зазначив, що міжнародна авторитетна організація, ймовірно, сприймає українську трагедію, як гру (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

"Я весь час ставлю питання і місії ОБСЄ в тому числі: невже нікому не цікаво, звідки у людей, які воюють проти України, береться зброя і боєприпаси? Це що, Call of Duty, тільки крекнута версія, коли люди стають безсмертними, у них повний безліміт?!" – звернувся Цимбалюк до ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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