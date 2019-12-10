Самое циничное и возмутительное, что произошло вчера на переговорах в Париже - это заявление Путина об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Хангошвили, по данным расследования, был убит сотрудником группы "Вымпел" ФСБ РФ Виктором Красиковым, он задержан германской полицией.

Прокуратура Германии заявила, что к убийству причастны спецслужбы РФ, МИД ФРГ выслал двух российских дипломатов.

В 2018-м офицеры ГРУ ГШ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига были разоблачены по обвинению в убийстве гражданки Великобритании и покушении на убийство еще троих человек, включая перебежчика из РФ Сергея Скрипаля.

В 2015-м в Турции был убит Абдулвахид Эдильгериев - были задержаны два офицера спецслужб РФ Юрий Анисимов и Александр Смирнов - их обменяли в 2018-м на двух заложников из Украины.

В 2017-м при исполнении покушения на убийство Адама Осмаева и Амины Окуевой был задержан агент спецслужб РФ и гражданин РФ Артур Денисултанов.

Покушений много - и за убийствами, почти не скрываясь, стоит Россия. И канцлер Германии Ангела Меркель знает это прекрасно, знает и президент Франции Макрон. Но они делают вид, что не понимают. И Путин откровенно издевается над европейской болтовней о правах человека и правосудии - он рассказывает, что Хангошвили якобы убийца, что Германия должна была его выдать по запросу РФ. Фактически Путин откровенно дал понять - да, мы его убили, и не будете нам выдавать тех, кого мы считаем террористами - будем убивать еще. Европейцы беспомощны даже когда Путин убивает людей на их территории!

А что уж тут говорить, способна ли Европа защитить мир, когда Путин убивает людей на территории Украины! Гарантии безопасности от Франции и Германии немного стоят. Справедливость и защита в современном мире зависит только от нас самих.

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