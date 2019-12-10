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10 грудня • оновлено в 18:12
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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Журналіст і військовий експерт Всі статті автора

Безнаказанность Путина

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Самое циничное и возмутительное, что произошло вчера на переговорах в Париже - это заявление Путина об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Хангошвили, по данным расследования, был убит сотрудником группы "Вымпел" ФСБ РФ Виктором Красиковым, он задержан германской полицией.

Прокуратура Германии заявила, что к убийству причастны спецслужбы РФ, МИД ФРГ выслал двух российских дипломатов.

В 2018-м офицеры ГРУ ГШ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига были разоблачены по обвинению в убийстве гражданки Великобритании и покушении на убийство еще троих человек, включая перебежчика из РФ Сергея Скрипаля.

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В 2015-м в Турции был убит Абдулвахид Эдильгериев - были задержаны два офицера спецслужб РФ Юрий Анисимов и Александр Смирнов - их обменяли в 2018-м на двух заложников из Украины.

В 2017-м при исполнении покушения на убийство Адама Осмаева и Амины Окуевой был задержан агент спецслужб РФ и гражданин РФ Артур Денисултанов.

Покушений много - и за убийствами, почти не скрываясь, стоит Россия. И канцлер Германии Ангела Меркель знает это прекрасно, знает и президент Франции Макрон. Но они делают вид, что не понимают. И Путин откровенно издевается над европейской болтовней о правах человека и правосудии - он рассказывает, что Хангошвили якобы убийца, что Германия должна была его выдать по запросу РФ. Фактически Путин откровенно дал понять - да, мы его убили, и не будете нам выдавать тех, кого мы считаем террористами - будем убивать еще. Европейцы беспомощны даже когда Путин убивает людей на их территории!

А что уж тут говорить, способна ли Европа защитить мир, когда Путин убивает людей на территории Украины! Гарантии безопасности от Франции и Германии немного стоят. Справедливость и защита в современном мире зависит только от нас самих.

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Автор
Юрій Бутусов Юрій Бутусов
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
Джерело
Джерело: Facebook Юрия Бутусова
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
собаке - собачья смерть!
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К. Алла
К. Алла
Бутусов защищает тeррoриста. Не удивительно для поклонника Азoва и прoчих наци-кaрaтелей.
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Poster Shlagov
Poster Shlagov
В ГЕРМАНИИ НАЧАЛИ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ – ПОЧЕМУ Т Е Р Р О Р И С Т НЕ БЫЛ ВЫДАН РОССИИ? Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора в з р ы в о в в московском метро, который был у б и т в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания. Теперь немецкие политики выясняют, почему отношения с Москвой не сложились, а соучастник преступления у б и т в Берлине. «Я считаю, очень важно, чтобы это (преступление) было расследовано. Но возникают, конечно, и некоторые вопросы. Путин сказал, что уже был подан запрос об экстрадиции этого человека, и почему это не было реализовано – это открытый вопрос, который должен быть выяснен», – заявил депутат фракции «Левые» Андрей Хунко. Хунко также отметил, что президент РФ «предложил помощь в расследовании, и это тоже нужно принять к сведению». По мнению германского депутата, что высылка сотрудников посольства России «затруднила и ухудшила» ситуацию.
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