Без прапорщика і старшини: в Україні набули чинності нові військові звання

В Україні набув чинності закон щодо присвоєння військових звань у ЗСУ за стандартами НАТО.

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)", підписав президент Володимир Зеленський, йдеться на сайті Верховної Ради.

Так, у таблиці щодо дати і стану проходження документа зазначається, що 29 листопада закон було повернуто з підписом від глави держави. Тепер там стоїть позначка "Закон підписано".

Зеленський підписав закон про військові звання за стандартами НАТО w1.c1.rada.gov.ua

Згідно із законом, у ЗСУ ввели звання майстер-сержанта і головного старшини, а також нову шкалу армійських і корабельних військових звань. Тепер полк буде називатися бригадою. Також, згідно із проєктом, було скасовано військові звання прапорщика, старшого прапорщика, мічмана, старшини.

Як зазначають у Міністерстві оборони, документ дасть змогу вдосконалити порядок виконання військового обов’язку громадянами України, реалізувати запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, забезпечивши їхню відповідність еквівалентній колонці "NATO Code" згідно зі STNAG 2116.

Зеленський підписав закон про військові звання за стандартами НАТО

До того ж, закон дасть змогу підвищити роль сержантського й старшинського складу Збройних Сил України в навчанні й вихованні підлеглого особового складу та в підготовці й виконанні ними завдань за призначенням, створить додаткові мотиваційні чинники щодо проходження військової служби за контрактом та сприятиме переходу ЗСУ на професійну основу, за зразком армій західноєвропейського зразка.

Які зміни очікують українську армію – детальніше читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, окружний адміністративний суд Києва визнав недійсним наказ Міністерства оборони, який передбачав проведення реформи харчування в Збройних силах України.

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