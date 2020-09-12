Береза спіймав Єрмака на брехні про підсумки зустрічі щодо Донбасу в Берліні

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак за підсумками переговорів у Берліні не розкрив реальних домовленостей про вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу, про зустріч у "нормандському форматі" і про обмін полоненими.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook екснардеп, кандидат у мери Києва Борислав Береза. За його словами, мова йде про кроки, які можуть розцінюватися як зрада національних інтересів.

Вибори в ОРДЛО

Береза стверджує, що Єрмак погодився виконати вимогу терористів і Кремля про перегляд постанови Верховної Ради про місцеві вибори. Згідно з обіцянкою, яку він дав, парламент України проголосує за постанову та погодиться, що на окупованих територіях пройдуть спочатку вибори, а потім деокупація.

"У разі, якщо Верховна Рада проголосує за зміну постанови про вибори в ОРДЛО під натиском Єрмака та інших, то це буде державна зрада і цю Раду можна виносити. Адже це означатиме зраду національних інтересів. А якщо буде спроба легітимізувати ухвалення постанови Верховної Ради через референдум, то зносити треба і тих, хто це намагатиметься ініціювати", – написав колишній парламентарій.

Зустріч у "нормандському форматі"

Єрмак заявив, що конкретних домовленостей щодо термінів немає, але все нібито свідчить про те, що процес рухається вперед.

Однак радник президента Росії Дмитро Козак, нагадав Береза, заявив, що питання проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні взагалі не обговорювалося під час зустрічі 11 вересня і немає "підстав для його проведення".

"Це означає, що Єрмак видає бажане за дійсне і бреше всім – і нам, і своєму шефу. Адже ми розуміємо, що Кремлю ця зустріч не потрібна, а ось Зеленському вона необхідна. Путін грає з Зеленським, ваблячи його новою "нормандською зустріччю" й отримуючи бажане", – зробив висновок політик.

Провал обміну полоненими

Береза також наголосив, що главі Офісу президента не вдалося домовитися щодо обміну полоненими або хоча б просунутися в цьому процесі. Це нібито підтвердило і джерело в ОПУ.

"Але Єрмак сказав, що на зустрічі обговорювали звільнення осіб, які утримуються Росією і бойовиками. Це означає, що або у нас немає нікого, кого б хотів забрати Кремль, або росіяни будуть зараз підвищувати ставки і вимагатимуть від Зеленського якихось дій і рішень, після яких погодяться почати обговорювати що-небудь", – пояснив Береза.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 вересня в Берліні відбулися переговори радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що на зустрічі повинні були обговорити загибель українських військових під час перемир'я на Донбасі.

Після завершення переговорів Єрмак сказав, що їх головним результатом нібито стало продовження режиму тиші на Донбасі.

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