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Вибори до Верховної Ради України 2019

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''Бере Донбас'': у яких округах перемогла партія кума Путіна

1.8т Читати матеріал російською

Партія "Опозиційна платформа — За життя" перемогла в 7 мажоритарних округах, переважно на Донбасі.

Як зазначено на сайті Центральної виборчої комісії, партії політсилі взяти декілька мандатів у окремих районах Луганської та Донецької областей. Так, у 59-му окрузі (Мар'їнка) переміг Володимир Мороз.

Йому 51 рік і він є главою Мар'їнської районної державної адміністрації. Володимир Мороз, за попередніми даними, набрав більше 16 тисяч голосів і на 9% обійшов найближчого конкурента — самовисуванця Сергія Сажка.

Володимир Мороз

Володимир Мороз

У 49-му окрузі (Дружківка) перемагає представник партії Валерій Гнатенко. Йому 52 роки і він є міським головою міста. З відривом у 2 тисячі голосів він обійшов кандидата від "Опозиційного блоку" Бориса Колеснікова. До слова, СБУ підозрює Гнатенка в організації сепаратистського референдуму 11 травня 2014 року.

Валерій Гнатенко

Валерій Гнатенко

У 47-му окрузі (Слов'янськ) перемагає чинний народний депутат Юрій Солод. Він набирає 26,7 тисячі голосів. Йому 47 років, він є чоловіком народного депутата Наталії Королевської. Його головний опонент — кандидат від "Слуги народу" Василь Патлачук отримав лише 9,7 тисячі голосів.

Юрій Солод

Юрій Солод

46-й округ бере підприємець Федір Христенко. Йому 35 років, він є членом партії і приватним підприємцем. Найближчого конкурента від партії "Слуга народу" Родіона Вощанова він випередив більш ніж на 8 тисяч голосів.

Федір Христенко

Федір Христенко

У 52-му окрузі перемагає Олег Погодін із відривом усього 600 голосів. До порівняння, через військові дії на Донбасі, а також фізичне розташування округу для перемоги Погодіну знадобилося трохи більше 4-х тисяч голосів. Йому 46 років, він є приватним підприємцем.

Олег Погодін

Олег Погодін

Окремі округи отримує партія і в Луганській області. У 113-му окрузі (Сватове) перемагає Олександр Лукашев. Йому 43 роки, він є керівником юридичного відділу благодійної організації "Сергія Шахова". Свого конкурента від партії "Слуга народу" Віту Сліпець обійшов на 6 тисяч голосів.

Олександр Лукашев

Олександр Лукашев

Вдалося партії взяти і один із округів у Запорізькій області, 78-й. Там переміг Олександр Пономарьов із відривом у 2,5 тисячі голосів від найближчого конкурента від партії "Слуга народу" Віталія Боговіна. Він є чинним народним депутатом, йому 57 років.

''Бере Донбас'': у яких округах перемогла партія кума Путіна

За попередніми результатами, з урахуванням кандидатів за списком, партія "Опозиційна платформа — За життя" може отримати 44 мандати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними опрацювання 94,20% протоколів, найбільше голосів отримує партія "Слуга народу" — 43,14%. На другому місці розташувалася "Опозиційна платформа — За життя" із 13,06%. Третю позицію, всупереч прогнозам і даними екзит-полів, раптово посіла ВО "Батьківщина", набравши 8,18% голосів виборців. Партія "Європейська солідарність" отримує 8,12% голосів, партія "Голос" — 5,84%.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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