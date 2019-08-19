Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Олександр Демченко
Олександр Демченко
Журналіст Всі статті автора

Зеленский и Нетаньяху: о чем договорились на встрече в Киеве

2.5т Читати матеріал російською

На самом деле решение о возможном расширении Зоны свободной торговли между Украиной и Израилем в контексте сферы услуг, создания инновационных офисов в двух столицах - в Киеве и в Иерусалиме - это предельно позитивный сигнал для нас. Ведь подобный шаг позволит Украине повысить качество медицины, административного обслуживания, предоставит нам новейшие технологии и расширит наш научный потенциал. Работа же инновационных офисов даст нам возможность привлекать израильских специалистов, думаю, не только в цивильном сегменте, но со временем и в военном. Поживем - увидим, как говорится.

Встреча Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху

Встреча Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху

Фейсбук Александра Демченко

Важно и то, что один из таких офисов будет расположен в Иерусалиме, о чем сказал Зеленский. Это означает, что Украина покамест косвенно, а признает за Израилем право на восстановление исторической столицы. Посмотрим, быть может, и украинское посольство удастся нам туда перенести. И не нужно этого страшится, ведь это - намеченный путь, по которому со временем пройдут многие. Плохо быть здесь в конце списка.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олександр Демченко Олександр Демченко
Особи
Беньямін Нетаньягу Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Ізраіль
Джерело
Джерело: Facebook Александра Демченко
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
5
8
Смішно
20
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Грушецька Варвара
Грушецька Варвара
Легко підписувати те, що вже роками напрацьовано і узгоджено.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Mdn Ndm
Mdn Ndm
Гнать их из Украины,а не договариваться.Свиньи.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Обсудили что делать с хо..х..ми.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...