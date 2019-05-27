Батл триває: петиція проти відставки Зеленського також набрала 25 тисяч

Петиція, якою запропонували скасувати іншу – за відставку президента України Володимира Зеленського, також зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Про це свідчать дані на сайті президента. Петиція була створена 23 травня.

Так, станом на 19:35 27 травня, "за" виступили 25692 українці.

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"Шановний Володимире Олександровичу! Народ України з Вами! Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміливо працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба", – написав автор петиції.

Він звернувся з проханням скасувати петицію №22/053360-еп "За відставку президента України Володимира Зеленського" як таку, яка організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується.

Відзначимо, тепер апарат президента повинен прийняти петицію на розгляд протягом трьох днів, а розглянути її зобов'язані в 10-денний термін.

Володимир Зеленський Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше необхідну кількість підписів українців зібрала петиція про за відставку глави Адміністрації президента Андрія Богдана.

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