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17 грудня • оновлено в 21:56
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Батько Зеленського зробив заяву про борг Коломойського

3.9т
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Бізнесмен Ігор Коломойський винен грошей студії "Квартал 95".

Про це в інтерв'ю "Стране" повідомив батько президента України Олександр Зеленський.

"Коломойський ще "95 Кварталу" грошей винен і не віддає. Вова відкрито про це говорить", – сказав він, не назвавши точну суму.

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Також Зеленський-старший спростував залежність глави ОП від Коломойського. За його словами, Андрій Богдан "просто взяв гарне" від роботи з мільярдером.

Зеленський і Коломойський

Зеленський і Коломойський

Як писав OBOZREVATEL, у скандальному інтерв'ю батько Зеленського заявив, що в президентові можуть бути розчаровані тільки "тупі". Він назвав сина чесною людиною, яка хоче зробити життя українців кращим.

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Особи
Ігор Коломойський Андрій Богдан Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
ПапаЗЕ- тот ещё клоун...хехе
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Руденко Вован
Руденко Вован
Почему он не заберет долг 5.5 млрд.дол.в государство.просто зе на крючке,ведь милионы беня переводил на офшоры зе.
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