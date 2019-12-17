Батько Зеленського зробив заяву про борг Коломойського

Бізнесмен Ігор Коломойський винен грошей студії "Квартал 95".

Про це в інтерв'ю "Стране" повідомив батько президента України Олександр Зеленський.

"Коломойський ще "95 Кварталу" грошей винен і не віддає. Вова відкрито про це говорить", – сказав він, не назвавши точну суму.

Також Зеленський-старший спростував залежність глави ОП від Коломойського. За його словами, Андрій Богдан "просто взяв гарне" від роботи з мільярдером.

Зеленський і Коломойський

Як писав OBOZREVATEL, у скандальному інтерв'ю батько Зеленського заявив, що в президентові можуть бути розчаровані тільки "тупі". Він назвав сина чесною людиною, яка хоче зробити життя українців кращим.

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