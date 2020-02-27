"Батьківщину" викрили у фінансуванні фіктивними компаніями

Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", лідеркою якого є народна депутатка Юлія Тимошенко, у 2019 році на 3 мільйони гривень профінансували компанії, які, ймовірно, не ведуть реальної підприємницької діяльності.

Про це повідомили у громадському русі "ЧЕСНО". Зокрема, йдеться про ТОВ "Артлокс" і ТОВ "Вайнолс".

"ВО "Батьківщина" протягом 4-го кварталу 2019 року отримало 3 мільйони гривень від двох компаній, заснованих за місяць до перерахування цих коштів в один день – 31 жовтня 2019 року. У 4-му кварталі партія не мала жодного внеску від фізичних осіб", – йдеться у матеріалі.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко

З'ясувалося, що компанія "Артлокс" дала 1 мільйон, а "Вайнолс" 2 мільйони. Обидві зареєстровані у Києві, їх очолює одна людина – Дмитро Тєрєхов, інформації про якого обмаль. Відомо, що до 1 листопада він був зареєстрований у місті Макіївка Донецької області, а з 24 грудня має реєстрацію в Києві. Про це свідчить історія змін у компаніях.

Загалом на Тєрєхова зареєстровано три підприємства. Ще одне, ТОВ "Степкорс”, також було засноване 31 жовтня 2019 року. Жоден із номерів телефонів, зазначених у контактній інформації цих компаній, не обслуговується.

Журналісти з'ясували, що за адресами, на яких зареєстровані компанії, їхніх офісів немає. Телефони також не обслуговуються.

"Усе це може свідчити про те, що реальної підприємницької діяльності “Вайнолс” та “Артлокс” не ведуть. Тож походження коштів, якими фінансували “Батьківщину”, під питанням", – підсумували журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава наглядової ради "Укрзалізниці", нардеп 8-го скликання Сергій Лещенко заявив, що група депутатів від партії "Батьківщина" хоче взяти на поруки главу Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна, якому НАБУ і САП повідомили про підозру в отриманні хабара.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!