"Батьківщині" вдалося захистити малий бізнес від свавілля влади, – Тимошенко

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Політика
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Тимошенко повідомила про вирішення проблеми малого бізнесу

Партії "Батьківщина" вдалося вирішити проблему тисяч малих підприємців та відтермінувати вбивчі норми, які для них запровадила влада.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявила лідерка політсили Юлія Тимошенко, зазначивши, що їй вдалося домогтися розгляду внесеного фракцією законопроєкту №3853-2, який захистить ФОПів та малих підприємців (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Я була на площі біля Верховної Ради й чула прохання ФОПів до влади не руйнувати під час пандемії коронавірусу їхній бізнес, який ледве-ледве живе. Аби захистити ФОПів, я зібрала всіх лідерів фракцій, керівництво Верховної Ради й добилася того, щоб завтра, у крайньому разі післязавтра, було розглянуто закон, щоб для ФОПів запровадження так званого РРО касових апаратів було перенесено на півтора року – до 1 січня 2022 року. А до цього періоду взагалі зняти питання по суті терору проти малого бізнесу", – зазначила Юлія Тимошенко.

Також Голова партії зауважила, що "Батьківщині" вдалося вирішити питання заборгованості перед шахтарями.

"Під стінами парламенту зібралися шахтарі з усієї країни, бо заборгованість за заробітною платою шахтарям склала 1 мільярд 400 мільйонів гривень, і зараз на нараді, яку за моєю ініціативою зібрали, ми визначилися, що завтра будуть проголосовані два законопроєкти №4119 та №4120, завдяки яким буде виділено 1 мільярд 400 мільйонів для закриття боргу перед шахтарями. І це ще один крок, який буде зроблено", – наголосила Юлія Тимошенко.

Також голова партії зазначила, що "Батьківщина" має план розв’язання проблеми так званих "євроблях" – схему розмитнення для власників, які мають не більше одного авто.

"На жаль, сьогодні щодня більшість президента у парламенті намагається ухвалити закони, які руйнують ту чи іншу сферу нашого життя, роблять життя людей іще важчим. Але всі сили, які є в нашої команди, ми будемо присвячувати тому, щоб людей захищати", – запевнила Юлія Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше партія "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко виступила проти законопроєкту президента Володимира Зеленського про розпуск КС, який, як вважають партійці, є спробою узурпувати владу.

Вона закликала парламент зосередитися на ухваленні розроблених партією законопроєктів №4292, 4293, що дозволять забезпечити ефективну діяльність антикорупційних органів у суворій відповідності з Конституцією.

ВО БатьківщинаЮлія Тимошенко