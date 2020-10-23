'Батьківщина' закликала владу впровадити программу капітального ремонту житла

У партії "Батьківщина" зажадали від уряду розробити закон Про державну програму модернізації та капітальних ремонтів застарілого житлового фонду.

Про це заявив кандидат в мери Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко під час брифінгу у Відкритому штабі. Як повідомляє пресслужба, політик підготував проєкт Постанови Верховної Ради України "Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення прав споживачів комунальних послуг та власників житла в багатоквартирних будинках".

У пресслужбі нагадали, що в Україні сотні тисяч багатоповерхівок потребують капітального ремонту.

"Цією постановою ми доручаємо і вимагаємо від уряду протягом 3 місяців розробити і подати до Верховної Ради закон про державну житлово-комунальну інспекцію. Цей орган мусить взяти на себе захист споживача. На кожній зустрічі кияни питають: чому нас ніхто не може захистити? Нам немає куди звернутися та пожалітися на те, що над нами знущаються керуючі компанії, теплокомуненерго, водоканали, сміттєперевізники, енергетики, газовики і тд", – наголосив Кучеренко.

За словами політика, в усій Європі, в парламентсько-президентських та парламентських країнах законопроєкти розробляє уряд. Оскільки уряд потім ці ж закони виконує й відповідає за те, аби вони працювали гармонічно, а не були у протиріччі.

"Це має бути державна програма, яка має базуватися на міських програмах по кожному населеному пункту України. Ми вимагаємо від уряду чітко визначити джерела фінансування і кредитування. Ми вимагаємо від уряду невідкладно розробити пакет законів і нормативно-правових актів, які би визначили порядок списання цих будинків, бо їх сьогодні списують в нікуди. Тисячі багатоквартирних будинків в повітрі, там немає ні власника, ні відповідальних. Треба чітко визначити статус земельної ділянки під будинком, статус прибудинкової території і визначити, хто за неї має платити, хто має її утримувати. Без визначення земельних питан зрушити з місця програму модернізації застарілого житлового фонду неможливо", – пояснив політик.

Він додав, що сьогодні є невирішене питання й реєстрації майнових прав.

"Люди хочуть створити ОСББ, хочуть дізнатися, хто живе поруч, з ким створювати ОСББ, з ким разом організовувати капітальний ремонт, вирішувати кому платити, вирішувати питання безпеки: ліфт падає, труба може вибухнути. Вони звертаються до відповідних реєстрів, де їм відповідають, що це приватна інформація. В результаті невідомо, як забезпечити безпечну експлуатацію житлового фонду", – сказав Кучеренко.

Він зазначив, що всі ці питання не вирішується протягом багатьох років й закликав уряд до конкретних дій.