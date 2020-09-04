"Батьківщина" офіційно заявила про участь у місцевих виборах

Політична рада партії "Батьківщина" 4 вересня ухвалила рішення про участь політсили в місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня.

Партію представлятимуть понад 45 тисяч кандидатів до місцевих рад, а також 1,5 тисячі кандидатів на посади міських, сільських і селищних голів, повідомляється на сайті політсили.

Всі кандидати будуть висунуті на конференціях, які проходитимуть з 15 по 24 вересня.

""Батьківщина" – єдина сила, здатна врятувати зараз державу, яку некомпетентна влада завела в економічну і соціальну кризу", – зазначив у своєму виступі перший заступник голови партії, голова виконавчого секретаріату політради Іван Кириленко.

Політична рада "Батьківщини" прийняли рішення про участь у виборах.

Водночас інший член політради Андрій Кожем'якін зазначив, що команда Юлії Тимошенко має всі підстави розраховувати на максимальну підтримку людей, як це було під час виборів до ОТГ останніми роками.

""Батьківщина" має найбільший досвід участі у виборчих кампаніях серед всіх потенційних учасників нинішніх місцевих виборчих перегонів, якісний план і професійних кандидатів. У нас є всі підстави розраховувати на перемогу", – сказав Кожем'якін.

Нагадаємо, що з 2014 року, на виборах в об'єднаних територіальних громадах "Батьківщина" незмінно займала перше місце за кількістю депутатів, обраних від партій. Під час останньої хвилі виборів в ОТГ в грудні 2019 року партія завоювала тільки на 132 мандата менше, ніж влада, залишивши всі інші політсили далеко позаду.

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