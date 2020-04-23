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23 квітня • оновлено в 19:40
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Баканов запропонував продовжити санкції проти російських сайтів

4.7т
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Голова Служби безпеки Іван Баканов запропонував продовжити санкції проти російських сайтів і програмних продуктів, а також створити реєстр дозволеного в Україні програмного забезпечення.

Пропозиція внесено до Ради національної безпеки і оборони, повідомляється на сайті СБУ.

Заборона "ВКонтакте" і "Однокласників": Баканов виступив з новою ініціативою

Продовження санкцій стосується не тільки соцмереж "Вконтакте" і "Однокласники", але і "Яндекса", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперський", "1С" і "Парус".

"Сьогодні ми не просто захищаємо українських громадян від фейків і інформаційних вкидань з російських соцмереж, але і піклуємося про кібербезпеки для представників бізнесу, державних і освітніх установ. Адже будь-який російський поштовий сервіс або антивірус можуть використовувати на шкоду Україні. Тому треба мінімізувати ризики", – підкреслив голова СБУ.

Також Баканов запропонував створити Єдиний реєстр програмного забезпечення, дозволеного для використання в державних інформаційно-телекомунікаційних системах.

Фахівці СБУ вважають, що це дозволить обмежити закупівлю і використання заборонених програм і створить сприятливі умови для вітчизняної IT-сфери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Однокласники" продовжать після 15 травня. Таке розпорядження вже є в Офісі президента.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Іван Баканов
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Коментарі
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Стасов Михаил
Стасов Михаил
Ё патая тётя, как ты заё пала
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Стасов Михаил
Стасов Михаил
Стасов Михаил, За шесть лет этой Руины, скока бабла потеряно!
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
примитивщина. - это как он закрыл глаза и говоиит: - вас нет, потоив что я вас не вижу. - а нужно не площадку блочить а "спамеров", "троллей" и "фейкеров".
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
А зачем эти мучения, как попытка двух гомесов зачать ребенка? Ну Россия же неприятель по определению? Так запретите раз и навсегда. Продления какие-то.....
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