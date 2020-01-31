"Ми на нього тиснемо": Баканов розповів, як намагався із Зеленським "посадити" Медведчука

Глава СБУ Іван Баканов обговорював з ексглавою ДБР Романом Трубою дискусію з президентом України Володимиром Зеленським про розслідування проти нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Відповідний запис у п'ятницю, 31 січня, опублікував Telegram-канал "Трубу прорвал". Справжність аудіо не перевірена.

Голос, який нібито належить Баканову, стверджував: важливо знайти "нехай і один єдиний, але законний епізод, який пройде через суд", а не "плодити" справи, які не дадуть результату.

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Далі наводимо розшифровку злитого в мережу аудіо:

"Баканов": Ми вчора дискутували з Володимиром Олександровичем із приводу кримінальних справ щодо Медведчука. Він просто постійно щось говорить і в принципі ці справи можна плодити й плодити. Кажу, що якщо ми почнемо плодити, це, по перше, експертиза лінгвістична, оскільки якщо просто ми підемо до суду, то це буде оцінювальне судження. А з іншого боку, він буде казати, що ми на нього тиснемо. І перше, що з’явилося сьогодні зранку новини, це те, що Медведчук здивований тим, що СБУ порушила проти нього справу і він вважає, що це тиск. Інша справа порушена по ньому вже давно, але….

"Труба": Ну й інше по справі, теж важливо, що коли ми зараз будемо порушувати кримінальні справи, видавати підозри одіозним колишнім політикам чи особам, які були при владі, важливо дотримуватися оцього ось принципу. Розуміючи, що він злочинець апріорі, тобто там з етичної сторони, знайти цей, можливо один єдиний, можливо, який не має відношення до його корупційної сфери, але ж законний, який пройде через суд, оце найголовніше.

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"Баканов": Я теж вважаю, що в принципі будь-яке звинувачення, воно повинно бути якісним, але в нашій країні це ненормально.

"Труба": Через судову систему?

"Баканов": Через судову систему.

"Труба": Так є змога зараз, ну ми сподіваємося, що відбудуться зміни у Верховній Раді, тобто до чого я веду, що все ж таки здоровий глузд переможе, буде згода і Верховна Рада виконає свої повноваження. Я про судову систему…

Як писав OBOZREVATEL, також у мережі з'явилася розмову нібито Романа Труби та Івана Баканова про кадрову політику в Офісі генпрокурора і корупцію в українських судах.

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