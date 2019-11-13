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13 листопада • оновлено в 18:11
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"Це який має бути удар!" Баканов прокоментував "бійку" з Богданом

1.2т
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Глава Служби безпеки України Іван Баканов розповів, в яких стосунках перебуває з керівником Офісу президента Андрієм Богданом, і прокоментував їх недавній конфлікт.

Своєю позицією він поділився в інтерв'ю "Главкому", розповівши, чи була насправді бійка, про яку писали ЗМІ.

"У мене з Богданом немає ніяких відносин, крім робочих. Я прийшов працювати на державу, а не вибудовувати відносини з Богданом. Чим менше у тебе дружніх відносин, в тому числі на новому робочому місці, тим менший кинджал буде з часом у спині", – заявив Баканов.

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Баканов прокоментував "бійку" з Богданом

Баканов прокоментував "бійку" з Богданом

Факти

Він заявив, що дізнався про так звану бійку спочатку від дружини, а потім від самого Богдана. "Звичайно, у нас не було ніякої бійки. Навіть із точки зору фізики: це якої сили має бути удар, щоб вибити зуб!" – додав Баканов.

На питання, чому Богдан сам підігріває чутки про бійку, і чи подобаються главі СБУ такі жарти, він відповів, що симпатизує почуттю гумору президента США Дональда Трампа, за гумором глави ОП ж він не стежить.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
"Бійка" Богдана і Баканова
Особи
Іван Баканов Андрій Богдан
Місце
Україна
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