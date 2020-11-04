Байден може зупинити санкції США проти 'Північного потоку-2', – Пономарьов

Якщо президентом США стане Джо Байден, санкції Сполучених Штатів проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" можуть бути згорнуті.

Таку думку в авторській програмі журналістаки Христини Бондаренко Христя Talk на каналі "Редакція OBOZREVATEL" в YouTube висловив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов. "Я думаю, що Байден спустить на гальма історію з "Північним потоком-2", оскільки він проти всього цього сланцевого видобутку Америки, це не його пріоритет", – зауважив він.

Говорячи про те, якою буде політика США щодо України за президента Трампа і президента Байдена, політик припустив, що вона не зазнає істотних змін.

"Я думаю, що і там, і там буде інерційна політика. Хто б не був, чи то Трамп, чи то Байден, ніякі з нинішніх програм не будуть згорнуті, вони будуть просто продовжуватися в тому вигляді, в якому вони є зараз. Нових серйозних дій в наших інтересах ми теж не побачимо. Може, буде якась риторика, але не реальні дії", – сказав Пономарьов.

Разом з тим він додав, що за Трампа "буде додаткова істерика на рівні протистояння Конгресу і президента". Його будуть звинувачувати в зв'язках з Кремлем і "використовувати фактор України для того, щоб тролити свого президента".

За президента Байдена такого протистояння не передбачається, оскільки і в палаті представників, і в сенаті присутня демократична більшість, уточнив Пономарьов.

Як писав OBOZREVATEL, 3 листопада в США відбулися вибори президента. OBOZREVATEL стежить за розвитком подій і підрахунком голосів. Раніше аналітик Джеймстаунського фонду Маргарита Ассенова заявила, що через санкції США російський газопровід "Північний потік-2" приречений на провал.