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18 грудня • оновлено в 20:23
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"Слугу"-співтора закону про плагіат у вузах викрили в обмані з дисертацією

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Голова Комітету з питань науки, освіти та інновацій Верховної Ради Сергій Бабак і співавтор прийнятого 18 грудня закону про вищу освіту, став "Плагіатором 2019 року".

Такий "титул" в ефірі волонтерського громадського телебачення I-UA.TV йому присвоїла група вчених "Дісергейт", виявивши в докторській дисертації нардепа текстові запозичення (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Історія з плагіатом Бабака почалася ще три роки тому, восени 2016 року, коли в декількох групах у Facebook, де присутні вчені, з'явилася інформація про плагіат у його публікації з роботи російського студента. Копнули глибше, і навесні з'явилося викриття, що Бабак і в докторській дисертації запозичив чужі тексти", – розповіла координаторка "Дісергейт", кандидатка економічних наук Світлана Благодєтєлєва-Вовк.

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Бабака спіймали на плагіаті в дисертації

Бабака спіймали на плагіаті в дисертації

Цензор.НЕТ

Вчені заявили, що чекають реакції партії "Слуга народу" і відповідних заходів щодо порушника академічної доброчесності, оскільки Бабака в Раду обрали саме від цієї партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, закон про вдосконалення вищої освіти, в написанні якого брав участь Бабак, прийняли 321 голосом. Він передбачає зміцнення європейських принципів українських університетах. Зокрема, документ вводить відповідальність для студентів за плагіат.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Місце
Україна
Теги
закон про освіту освіта
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да ничего ему не будет. Это не плагиат, а цитирование научных работ. Печально, что учёный укр-муж сдирад текст российского студента. Получается уровень украинских учёных равняется уровню российских студентов. А чтобы упрекать укр-ученых нужно обратить внимание на укр-Академию наук, которую возглавляет ..да-да, господин Патон, которому, при всём уважении, исполнилось 102 года! Я не шучу и это не пропаганда, спросите Гугл.
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