"Слугу"-співтора закону про плагіат у вузах викрили в обмані з дисертацією

Голова Комітету з питань науки, освіти та інновацій Верховної Ради Сергій Бабак і співавтор прийнятого 18 грудня закону про вищу освіту, став "Плагіатором 2019 року".
Такий "титул" в ефірі волонтерського громадського телебачення I-UA.TV йому присвоїла група вчених "Дісергейт", виявивши в докторській дисертації нардепа текстові запозичення (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Історія з плагіатом Бабака почалася ще три роки тому, восени 2016 року, коли в декількох групах у Facebook, де присутні вчені, з'явилася інформація про плагіат у його публікації з роботи російського студента. Копнули глибше, і навесні з'явилося викриття, що Бабак і в докторській дисертації запозичив чужі тексти", – розповіла координаторка "Дісергейт", кандидатка економічних наук Світлана Благодєтєлєва-Вовк.
Бабака спіймали на плагіаті в дисертації
Цензор.НЕТ
Вчені заявили, що чекають реакції партії "Слуга народу" і відповідних заходів щодо порушника академічної доброчесності, оскільки Бабака в Раду обрали саме від цієї партії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, закон про вдосконалення вищої освіти, в написанні якого брав участь Бабак, прийняли 321 голосом. Він передбачає зміцнення європейських принципів українських університетах. Зокрема, документ вводить відповідальність для студентів за плагіат.
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