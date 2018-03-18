Азаров попросив допитати його в суді над Януковичем

Біглий екс-прем'єр України Микола Азаров заявив про готовність дати свідчення в суді у справі про держзраду колишнього президента Віктора Януковича шляхом відеозв'язку.

"Прошу: забезпечити проведення мого допиту в якості свідка в кримінальному провадженні №1 КП / 756/237/18 в порядку міжнародної правової допомоги шляхом відеоконференції з уповноваженого суду м. Москва", - йдеться в заяві Азарова від 17 березня, яку виклав у своєму Facebook адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Азаров відзначає, що притягнутий до процесу в якості свідка захисту з ініціативи Сердюка.

Колишній прем'єр-міністр заявляє, що не може прибути безпосередньо в Оболонський райсуд Києва у зв'язку з "переслідуванням" його на території України з політичних мотивів, яке, за його словами, було організовано керівництвом держави.

Азаров нарікає, що регулярно отримує погрози і каже, що в Україні існує небезпека для його життя.

При цьому він відмовився повідомити суду адресу свого фактичного проживання на території Росії.

Як писав "Обозреватель", Віктора Януковича підозрюють в державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території України, а також у пособництві щодо ведення агресивної війни.