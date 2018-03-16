Аваков заборонив росіянам голосувати за Путіна в Україні

Громадян РФ, за винятком дипломатів, не допустять в неділю, 18 березня, на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента.

Як написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Facebook, таке рішення прийнято через гібридну війну РФ проти України і анексію Криму.

"МВС України повідомляє, що в неділю, 18 березня 2018 року, режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України в Києві, Харкові, Одесі та Львові не буде передбачати доступ до цих об'єктів громадян РФ для голосування на виборах... Доступ до установ матимуть особи виключно з дипломатичним статусом. Інші особи і громадяни РФ в цей день на територію диппредставництв допускатися не будуть", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв "Обозреватель", Кабінет міністрів готовий прийняти рішення про розірвання програми економічного співробітництва з Росією.