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Аваков учетверте став главою МВС

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Верховна Рада підтримала призначення Арсена Авакова на посаду глави Міністерства внутрішніх справ, запропоноване фракцією президентської партії "Слуга народу".

Заяву про його кандидатуру на першому засіданні Верховної Ради в четвер, 29 серпня, зробив новообраний прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Людина, яка зробила великий внесок у те, щоб Україна залишилася в тих межах, що зараз", – зазначив він.

За кандидатуру Авакова і повний склад нового Кабінету Міністрів проголосував 281 народний депутат.

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Арсен Аваков став главою МВС вчетверте

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Відзначимо, він займав аналогічну посаду і в трьох попередніх урядах.

У 2014 році був призначений міністром внутрішніх справ України в складі Кабінету міністрів при прем'єрі Арсенії Яценюкові.

26 жовтня 2014 року на дострокових парламентських виборах Аваков був обраний нардепом від партії "Народний фронт". У грудні 2014 року повторно затверджений Верховною Радою на посаді глави МВС.

У жовтні 2016 року Аваков втретє затверджений парламентом на посаді міністра внутрішніх справ в уряді Володимира Гройсмана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" заявили, що перепризначення Авакова було схвалено президентом України Володимиром Зеленським.

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Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Цей не зупиниться вбивати опонентів зелених.
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
Выполнил обещание не вмешиваться в выборы, пришло время Бене выполнять свои обязательства Петю все предали :)
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Каста неприкасаемых, которую пока боятся трогать.
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