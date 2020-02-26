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26 лютого • оновлено в 15:20
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Аваков назвав Суркова шавкою, яка гавкає на слона, після скандального інтерв'ю

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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розніс заяви колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова про незалежність України.

За його словами, наша країна живе незалежно від уявлення про неї такого "відставного шовініста". Про це він написав у своєму Twitter.

"Сурков – зі своїми перлами про Україну – виглядає, як закомплексований "стратег", який думає про себе більше, ніж варто – як та шавка, яка намагається гавкати на слона", – висловився глава українського МВС.

Аваков угамував Суркова за висловлювання про Україну

Аваков угамував Суркова за висловлювання про Україну

Він наголосив, що, ділячись подібними опусами про Україну, "смотрящий" над Донбасом, який уже пішов у відставку, "відчуває свою велич". Тож вирішив поставити його на місце.

"Не галасуйте, добродію. Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста", – вгамував росіянина Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що України немає. За його словами, є "специфічний розлад умів" – українство.

  • Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що така заява Суркова є особистою позицією колишнього помічника російського президента.

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Автор
Марина Ліснічук
Особи
Арсен Аваков Владислав Сурков
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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Юг Руси
Юг Руси
Авакянша разтявкалась! )))))
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1
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фил филька
фил филька
"Украина живет вне зависимости представления о ней..." ...МВФ со своим отчетом о самой бедной стране Европы)
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3
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Ukraine The
Ukraine The
На мой взгляд Сабаков проецирует свои комплексы на других. Ведь всем понятно, что Украина и ее Трибалтийскопольские друзья как раз и выступают в роли той шавки (вашингтонской), которая лает на слона.
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