Аваков назвав Суркова шавкою, яка гавкає на слона, після скандального інтерв'ю

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розніс заяви колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова про незалежність України.

За його словами, наша країна живе незалежно від уявлення про неї такого "відставного шовініста". Про це він написав у своєму Twitter.

"Сурков – зі своїми перлами про Україну – виглядає, як закомплексований "стратег", який думає про себе більше, ніж варто – як та шавка, яка намагається гавкати на слона", – висловився глава українського МВС.

Аваков угамував Суркова за висловлювання про Україну

Він наголосив, що, ділячись подібними опусами про Україну, "смотрящий" над Донбасом, який уже пішов у відставку, "відчуває свою велич". Тож вирішив поставити його на місце.

"Не галасуйте, добродію. Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста", – вгамував росіянина Аваков.

Сурков – зі своїми перлами про Україну – виглядає, як закомплексований "стратег", що думає про себе більше, ніж варто – як та шавка, яка намагається гавкати на слона, відчуваючи в цьому свою велич. Не галасуйте, добродію.

Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста. – Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 26, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що України немає. За його словами, є "специфічний розлад умів" – українство.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що така заява Суркова є особистою позицією колишнього помічника російського президента.

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